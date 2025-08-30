Τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία αντιμετωπίζεται ως η κρισιμότερη της διακυβέρνησής του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο από το νεοδημοκρατικό στρατόπεδο όσο και από το αντιπολιτευτικό βάζει το Μέγαρο Μαξίμου.
Ο πρωθυπουργός ελπίζει σε ανατροπή του δύσκολου κλίματος (κοινωνικά και εσωκομματικά) με εξαγγελίες μέτρων που θα έχουν στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά.
Η ομιλία του πρωθυπουργού στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα έχει παρεμβάσεις στη φορολογία, το δημογραφικό και το στεγαστικό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείνει το μάτι σε ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οικογενειάρχες, συνταξιούχους.
Σε πρώτο πλάνο παραμένουν τα μεσαία στρώματα με αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου 2026. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τη μείωση των άμεσων και όχι των έμμεσων φόρων με τα κυβερνητικά στελέχη να υπογραμμίζουν ότι η μείωση των άμεσων φόρων είναι η απάντηση στην πίεση της ακρίβειας λέγοντας χαρακτηριστικά «θέλουμε αποτέλεσμα κατευθείαν στην τσέπη των πολιτών».
Με φοροελαφρύνσεις και έξτρα απαλλαγές στα πλαίσια που επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος η κυβέρνηση επιδιώκει να συνομιλήσει κυρίως με τα εισοδήματα της τάξης των 20.000 έως 50.000 ευρώ και με τους γονείς (από το πρώτο παιδί έως τους πολύτεκνους).
Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ
Το καλάθι της ΔΕΘ έχει κλειδωμένα μέτρα 1,5 δισ. ευρώ και θα αφορά φοροαπαλλαγές, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, καθώς και ενίσχυση των οικογενειών. Το κυβερνητικό πακέτο θα ενσωματώνει εξαγγελίες για:
- Νέα φορολογική κλίμακα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο εισαγωγικός συντελεστής 9% μένει αμετάβλητος, όμως δημιουργούνται ενδιάμεσοι συντελεστές για να μειωθεί η επιβάρυνση της μεσαίας τάξης. Ο ανώτατος συντελεστής 44% θα εφαρμόζεται σε υψηλότερα εισοδήματα από 50.000 ή 55.000 ευρώ και πάνω.
- Φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά και πολύτεκνους. Τα αφορολόγητα όρια για φορολογούμενους με ένα, δύο και τρία παιδιά, θα αυξηθούν κατά 1.000-2.000 ευρώ ανά παιδί. Για πολύτεκνους, οι εκπτώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες με τις προτάσεις να προβλέπουν πλήρη φοροαπαλλαγή για τους έχοντες εισοδήματα 40.000 – 50.000 ευρώ.
- Αύξηση κατώτατου μισθού. Από 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει από τα 880 στα 911 ευρώ. Η αύξηση συνδυάζεται με την επαναφορά των τριετιών, φέρνοντας ενισχύσεις έως 13,5% για πάνω από 200.000 νέους εργαζόμενους. Όσοι συμπληρώνουν τριετία θα φτάσουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ μικτά.
- Αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μεταφέρεται αυτόματα και στον δημόσιο τομέα, με οριζόντια αύξηση 35-40 ευρώ μεικτά τον μήνα. Στο τέλος του έτους αυτό μεταφράζεται σε περίπου 250 ευρώ καθαρά ετησίως για κάθε υπάλληλο.
- Αυξήσεις σε συνταξιούχους. Από τον Ιανουάριο του 2026 οι συντάξεις θα αυξηθούν στα επίπεδα του 2,5%-2,8%. Παράλληλα μειώνεται η παρακράτηση φόρου. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η διεύρυνση των κριτηρίων για να λάβουν περισσότεροι συνταξιούχοι το επίδομα των 250 ευρώ το Νοέμβριο.
- Ψαλίδι στα τεκμήρια. Περισσότεροι από 1,2 εκατ. μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα αναμένεται να ελαφρυνθούν από τον περιορισμό των τεκμηρίων διαβίωσης που σήμερα προκαλούν υπερφορολόγηση.
- Νέο μισθολόγιο για ένστολους. Από τον Οκτώβριο 2025 ενεργοποιείται νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, με αυξήσεις έως 20%.
- Φοροκίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων. Σχεδιάζεται μείωση της φορολογίας στα ενοίκια μέσω ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισοδήματα 12.000-35.000 ευρώ. Στόχος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής με τα «μαύρα ενοίκια» και να πέσουν περισσότερα ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση.
- Παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Εξετάζονται στοχευμένες διορθώσεις στα τεκμήρια εισοδήματος ενώ οι επαγγελματίες θα έχουν όφελος και από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα.