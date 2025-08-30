Τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία αντιμετωπίζεται ως η κρισιμότερη της διακυβέρνησής του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο από το νεοδημοκρατικό στρατόπεδο όσο και από το αντιπολιτευτικό βάζει το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός ελπίζει σε ανατροπή του δύσκολου κλίματος (κοινωνικά και εσωκομματικά) με εξαγγελίες μέτρων που θα έχουν στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά.

Η ομιλία του πρωθυπουργού στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα έχει παρεμβάσεις στη φορολογία, το δημογραφικό και το στεγαστικό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείνει το μάτι σε ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οικογενειάρχες, συνταξιούχους.

Σε πρώτο πλάνο παραμένουν τα μεσαία στρώματα με αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου 2026. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τη μείωση των άμεσων και όχι των έμμεσων φόρων με τα κυβερνητικά στελέχη να υπογραμμίζουν ότι η μείωση των άμεσων φόρων είναι η απάντηση στην πίεση της ακρίβειας λέγοντας χαρακτηριστικά «θέλουμε αποτέλεσμα κατευθείαν στην τσέπη των πολιτών».

Με φοροελαφρύνσεις και έξτρα απαλλαγές στα πλαίσια που επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος η κυβέρνηση επιδιώκει να συνομιλήσει κυρίως με τα εισοδήματα της τάξης των 20.000 έως 50.000 ευρώ και με τους γονείς (από το πρώτο παιδί έως τους πολύτεκνους).

Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

Το καλάθι της ΔΕΘ έχει κλειδωμένα μέτρα 1,5 δισ. ευρώ και θα αφορά φοροαπαλλαγές, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, καθώς και ενίσχυση των οικογενειών. Το κυβερνητικό πακέτο θα ενσωματώνει εξαγγελίες για: