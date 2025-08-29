Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ,ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε νέες παροχές και εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες, στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν:

– Δωρεάν μετακινήσεις (με συνοδό και όχημα) για νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς και άτομα με αναπηρία 67% και άνω, δύο φορές τον μήνα.

– Έκπτωση 50% για τρίτεκνες οικογένειες.

– Δωρεάν εισιτήρια για αθλητές ερασιτεχνικών σωματείων.

– Δωρεάν μετακινήσεις για στελέχη του Λιμενικού Σώματος από και προς την υπηρεσία τους.

– Έκπτωση 50% για συνταξιούχους του ΝΑΤ.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη.