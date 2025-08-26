Πρώτη είναι σε νέα δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14,8%. Η Ελληνική Λύση με 10,1% βρίσκεται στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 10%.

Πίσω τους στη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του politic.gr, ακολουθούν ΚΚΕ (7,8%), Κίνημα Δημοκρατίας (5,3%), Φωνή Λογικής (5,2%) και ΜέΡΑ25 (5%). Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στην ένατη θέση με 4,5%, ενώ ακολουθούν η Νίκη (2,1%) και η Νέα Αριστερά (1,4%). Στο «άλλο κόμμα» το ποσοστό φτάνει το 7,9%.

Σχετικά με την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 31%, ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί στο 26%, ενώ η επιλογή «κανένας» καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό με 43%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας

Στο ερώτημα για το τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος: Το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται (28%), αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς.

Όσον αφορά τους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα.

Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 39% προκρίνουν αυτόνομη πορεία, εκτιμώντας ότι μια συγχώνευση με νέο κόμμα Τσίπρα πιθανότατα δεν θα τους συνέφερε πολιτικά ή εκλογικά.

Οι Έλληνες ζητούν ελάφρυνση φόρων

Στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία, το 57% απαντά μείωση της φορολογίας. Αντιθέτως, μόλις το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και στο ειδικό ερώτημα για το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Το 41% προκρίνει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000–40.000 ευρώ, με τις υπόλοιπες επιλογές να συγκεντρώνουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.