BEAST

Προσωπικές φιλοδοξίες

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Στους ρυθμούς των εσωκομματικών εκλογών κινούνται σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ενώ στην κυβέρνηση ετοιμάζονται για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ τις επόμενες ημέρες και την συνάντηση που θα έχει με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο παρασκήνιο ακούγονται πολλά για διάφορα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής και τις φιλοδοξίες τους και ξεκινάμε αμέσως.

Μετράει υποστηρικτές

Θα ξεκινήσω από το ΣΥΡΙΖΑ και θα σας πω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης μετράει υποστηρικτές ανά την επικράτεια. Τηλεφωνεί σε στελέχη και προσπαθεί να δει τι δυνάμεις έχει. Και μέχρι στιγμής δεν πάει άσχημα, ενώ στο επιτελείο του αναθάρρησαν και με τις στοιχηματικές εταιρείες. Ναι, καλά διαβάσατε, αναθάρρησαν με τις στοιχηματικές εταιρείες που τον εμφανίζουν φαβορί.

Οι κασσελίστας στην Κ.Ο.

Αναζήτησα να δω τι γίνεται με τους κασσελίστας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο άνθρωπος που εμπιστεύομαι απόλυτα μου είπε πως έχει σκληρούς υποστηρικτές που τον ακολουθούν: Θεοδώρα Τζάκρη, Ευάγγελο Αποστολάκη, Νίνα Κασιμάτη, Πέτρο Παππά, Έλενα Ακρίτα, Αλέξανδρο Αυλωνίτη. Αυτοί θεωρούνται σίγουροι, αλλά υπάρχουν και άλλοι τέσσερις που είναι κοντά και εάν φύγουν θα δημιουργήσουν ζήτημα και θα δώσουν στον Στ. Κασσελάκη μια νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα με ό,τι αυτό σημαίνει.

Η υποψηφιότητα Κασσελάκη

Και επειδή σας ανέφερα για τον Στ. Κασσελάκη και τις δυνάμεις που μετράει να σας πω για υποψηφιότητες. Θα ξεκινήσω από τον έκπτωτο πρόεδρο και θα σας αναφέρω πως θα είναι κανονικά υποψήφιος και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Εάν χάσει είναι άλλο ζήτημα τι θα κάνει, δηλαδή ένα νέο κόμμα, αλλά όλα αυτά σε δεύτερο χρόνο.

Οι άλλοι μονομάχοι

Σε μια σύναξη που ήμουν χθες έγινε συζήτηση για τους άλλους υποψηφίους. Θεωρώ σίγουρους με όσα άκουσα, τον Παύλο Πολάκη, που έχει ξεκινήσει και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, όπως χθες στο Open. Η Ρένα Δούρου πιέζεται να είναι υποψήφια, της αρέσει, το διέψευσε, αλλά το «ακούει». Η Όλγα Γεροβασίλη αν και την θέλουν δεν θέλει η ίδια και θα φανεί σύντομα τι θα γίνει. Ο Νικόλας Φαραντούρης αν και λίγες εβδομάδες ευρωβουλευτές το θέλει σαν τρελός.

Δυαρχία Παππά – Φάμελλου

Επίσης μου λένε πως το συζητάει πλέον σοβαρά και ο Σωκράτης Φάμελλος ποντάροντας στον Νίκο Παππά. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κ.Ο και ο νυν έχουν άριστη σχέση. Επικοινωνούν και μου λένε πως παίζει αυτό το σενάριο, αν και οι «87» δεν θέλουν να ακούνε και για τους δυο και περισσότερο για τον Παππά.

Δεν εμπλέκομαι

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο Παρίσι για τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η επιστροφή του σημαίνει και σήμα για να τον επισκεφθούν πολλοί στο γραφείο του. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει πως δεν εμπλέκεται και δεν επιθυμεί οποιαδήποτε ανάμιξη. Αλλά. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά».

Η μισή αλήθεια

Όποιον σχετικό και να ρωτήσεις, θα σου απαντήσει πως ο Αλέξης Τσίπρας στεναχωριέται και ενοχλείται με την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά παρακολουθεί τα πάντα από απόσταση. Θα ακούσεις, επίσης, πως δεν σκοπεύει να βγει να μιλήσει δημόσια για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το δεύτερο είναι μεγάλη αλήθεια. Το πρώτο είναι η μισή αλήθεια. Τον πρώην πρωθυπουργό τον απασχολεί το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο απ’ όσο θέλει να φαίνεται ή αφήνει να διαρρέεται.

Δεν κάνει γκελ εδώ και χρόνια

Ο Τσίπρας, όσα κι αν κατάφερε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κατάφερε πάρα πολλά, δεν κάνει γκελ στο υπόλοιπο ακροατήριο ψηφοφόρων. Χρόνια τώρα. «Αυτή τη στιγμή δεν έχει πολιτικό κεφάλαιο να εξαργυρώσει», μου έλεγε τις προάλλες γνωστός δημοσκόπος. Προέρχεται από συνεχόμενες ήττες που τον ώθησαν σε παραίτηση, ενώ ταλαιπωρήθηκε για να εκλεγεί ξανά βουλευτής. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι έμπειρος πολιτικός -δίχως αυτό να τον βοηθάει να μην κάνει λάθη- και επειδή έχουν περάσει οι εποχές της νιότης και της πολιτικής του δρόμου, ο ρεαλισμός κερδίζει κατά κράτος τον ενθουσιασμό. Έτσι, σήμερα σκέφτεται βάσει όσων μπορεί να κάνει. Και όχι όσων ονειρεύεται.

Μέσα στο παιχνίδι

Μια συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων, ένας στρωμένος κομματικός μηχανισμός – όποιος κι αν είναι, όπως κι ας λειτουργεί και η βουλευτική έδρα που τον κρατάει ενεργό μέσα στο παιχνίδι, είναι σοβαρά κριτήρια ώστε να θέλει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ όρθιος στα πόδια του. Επίσης δεν τους αρέσει να βλέπει το κόμμα υπό διάλυση καθώς γνωρίζει πως δεν είναι εύκολο να ανακτήσει δυνάμεις. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει πιστούς ανθρώπους του μέσα στο κόμμα που και με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να το ελέγχει.

Το deal κατά Οικονόμου

Από την άλλη πλευρά οι Κασσελίστας ρίχνουν παντού πυρά -λάσπη λένε οι 87-και ό,τι γίνει. Αυτό συνέβη χθες κατά τους 87 όταν ο υποστηρικτής του Στ. Κασσελάκη και πρώην βουλευτής Ιωαννίνων Θανάσης Οικονόμου έκανε μια αποκάλυψη που συζητείται στο παρασκήνιο. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο Θ. Οικονόμου αποκάλυψε πως έχει ακούσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ήδη κλείσει συμφωνίες, ένθεν κακείθεν, με υποψήφιους που διεκδικούν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα.

–

Τώρα, όσοι περιμένουν σε μία εκλογή Χάρη Δούκα να φυλλοροήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το δουν αυτό. Γιατί όσο ελέγχει το κόμμα ο Τσίπρας, δεν θα αφήσει πρώην βουλευτές και σημαντικά στελέχη να πάνε προς την Χαριλάου Τρικούπη. Την παρούσα χρονική στιγμή τα πράγματα είναι ρευστά στην αξιωματική αντιπολίτευση και δεν είναι εύκολο να γίνουν σχέδια. Έτσι, το μόνο σχέδιο που υπάρχει είναι να μην χαθεί το κόμμα. Να μην περάσει σε χέρια άλλου.

Στην αντεπίθεση ο Δούκας

Και αφού αναφέρθηκα στο ΠΑΣΟΚ να πάμε στη μάχη της διαδοχής. Ο Χάρης Δούκας μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε με αφορμή τις πλημμύρες -και εσωκομματικές παρασκηνιακές- στην Αθήνα, πέρασε στην αντεπίθεση και τα έριξε στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να έχει βουλευτή», δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7 και έγινε χαμός όπως έμαθα στο παρασκήνιο.

Προετοιμασία για ΟΗΕ

Να πάμε και στο Μέγαρο Μαξίμου όπου ετοιμάζονται για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και την συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν έχουν προσδοκίες ιδιαίτερες στο πρωθυπουργικό επιτελείο, αλλά λόγω και των εξελίξεων, όπως μου είπαν στο μεταναστευτικό μετά την αλλαγή στάσης της Γερμανίας, η συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Γραφείο Μπελέρη στα Γιάννινα

Και να πεταχτούμε έως τα Γιάννινα, όπου έκανε την πρώτη του περιοδεία ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, μετά την αποφυλάκιση του από τις αλβανικές φυλακές. Εκεί έμαθα, μετά από επικοινωνία που είχα με στελέχη της ΝΔ, συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη και την πρώην Υπουργό, Βουλευτή Ιωαννίνων, Μαρία Κεφάλα. Επίσης, μου είπαν πως ο Μπελέρης έχει αποφασίσει να διατηρεί πολιτικό γραφείο καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στην πόλη.

Κοινωνικές κατοικίες

Το στεγαστικό «καίει» την κυβέρνηση σε πολλά επίπεδα. Εκτός από τη διεύρυνση των κριτηρίων για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» μαθαίνω ότι κινείται και σε σε ένα ακόμα πεδίο. Εξηγούμαι: Για πρώτη φορά προχωρά σε κοινή σύμπραξη μεταξύ των υπουργείων όπως για παράδειγμα με το Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, όπου στη νήσο Μεγίστη θα κατασκευαστούν σπίτια, τα οποία θα παραδοθούν στους λιμενικούς, ενώ αντίστοιχα από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα κατοικίες. Συγκεκριμένα 100 κατοικίες στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη αναμένεται να αποδοθούν σε δημοσίους υπαλλήλους.

Πρωτόγνωρη σκηνή

Και κλείνοντας να σημειώσω μια σκηνή που βλέπουμε σπάνια στη Βουλή: Αντιπολιτευόμενος βουλευτής να συγχαίρει υπουργό αντιπάλου κόμματος. Έγινε και αυτό. Γιατί; Ο υπουργός Υγείας Ἀδωνις Γεωργιάδης δεσμεύτηκε στο Κοινοβούλιο για τη δημιουργία αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο Αγρινίου. Ε, αυτό ήταν η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Χριστίνα Σταρακά, είπε πετάω στην άκρη τη δευτερολογία και τον ευχαρίστησε δυο-τρεις φορές!

Ελληνικό: Στα 639 εκατομμύρια οι εισπράξεις από τις πωλήσεις κατοικιών

Συνολικά 639 εκατομμύρια ευρώ έχει βάλει στα ταμεία της η Lamda από τις πωλήσεις κατοικιών στο Ελληνικό έως και το τέλος Αυγούστου. Από αυτά τα 300 προέρχονται από τις πωλήσεις των διαμερισμάτων στον πύργο κατοικιών Riviera Tower, 201 εκατομμύρια είναι τα έσοδα από τις The Cove Villas και 93 εκατομμύρια ευρώ από τα The Cove Residences. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τις κατοικίες στη Little Athens ανέρχονται έως τώρα σε 45 εκατομμύρια ευρώ και ενώ μέχρι τώρα το 72% των συγκεκριμένων κατοικιών έχει βγει προς πώληση στην αγορά. Συνολικά, τα έσοδα από τις κατοικίες συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που έχουν υπογραφεί προσύμφωνο για τα έργα της πρώτης φάσης της επένδυσης αγγίζουν τα 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή η ομάδα της Lamda μαθαίνω ότι θα βρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου στην Αμερική, προωθώντας τις πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται στο Ελληνικό. Η ομάδα πωλήσεων κατοικιών θα βρίσκεται στο Σικάγο και το Μαϊάμι 5 – 8 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει η Νέα Υόρκη στο διάστημα από 9 έως και 12 Οκτωβρίου.

Παίρνει το αίμα του πίσω ο Δεληκανάκης

Για τη Bluehouse, την επενδυτική εταιρεία ακινήτων που κάποτε είχε το 50% του άλλοτε McArthur Glen, η δικαστική διαμάχη των ιδρυτών της Πιζάντε – Πανδή από τη μία και Δεληκανάκη από την άλλη. Ο Δεληκανάκης έχει συνεχίσει την πορεία του εκτός Bluehouse πλέον ως επικεφαλής της Southrock. Οι δύο πρώτοι παραμένουν στη Bluehouse ως μέτοχοι. Ωστόσο η απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς Κύπρου που ελέγχει τις εταιρείες στο κυπριακό χρηματιστήριο, να αφαιρέσει από τη Bluehouse Investment Advisors την άδεια λειτουργίας, επικαλούμενοι λόγους μη χρηστής διαχείρισης αλλά και έλλειψης εμπιστοσύνης προς τους διοικούντες και μετόχους, μόνο ικανοποίηση φαίνεται να προσφέρει στον Δεληκανάκη. Η υπόθεση έχει λάβει τη δικαστική οδό για τις δύο πλευρές και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον. Μένει να φανεί ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος.

Τα σούπερ μάρκετ, ο Σκλαβενίτης και ο ανταγωνισμός

Δεν φαίνεται να ικανοποιεί ιδιαίτερα τις υπόλοιπες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, το γεγονός ότι ο Σκλαβενίτης έλαβε τόσο μεγάλη προβολή για την απόφασή του να καταργήσει το εξαήμερο εργασίας και να περιοριστεί στο πενθήμερο για ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού του στα καταστήματα. Οι ανταγωνιστικές αλυσίδες υποστηρίζουν ότι ο κλάδος δεν εφαρμόζει το εξαήμερο σε όλες τις περιπτώσεις και ότι πολλές από τις αλυσίδες ήδη έχουν θεσπίσει το πενθήμερο εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα, αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι ο Σκλαβενίτης απλά έκανε κατανομή των 40 ωρών εργασίας στις έξι ημέρες εργασίας και πλέον, οι 40 αυτές ώρες περιορίζονται μόνο στις πέντε καθημερινές.

«Κατάληψη» και στην Ερμού από τον μεγαλύτερο όμιλο αθλητικών

Το JD Group βρετανικών συμφερόντων που έχει εξαγοράσει την άλλοτε ελληνικών συμφερόντων CosmosSport της οικογένειας Τσικνάκη, αποτελεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Μαθαίνω, ότι μόλις έκανε το βήμα εισόδου και στην οδό Ερμού με κατάστημα JDSports και ενώ ήδη έχει παρουσία εκεί ή στους γύρω δρόμους με τα υπόλοιπα brands του ομίλου όπως η Cosmos Sport, η Sneaker 10, η Rundome και η Slamdunk. Η επιθετική επέκταση στη χώρα μας είναι τέτοια που υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν μεσοσταθμικά ενάμισι νέα καταστήματα κάθε μήνα. Με το νέο κατάστημα JD στον πιο κεντρικό εμπορικό δρόμο της Αθήνας, κλείνει ο κύκλος της παρουσίας της εκεί με όλα τα brands που διαχειρίζεται σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παγωτό και γιαούρτι «ζεσταίνουν» κι άλλο την Κρι Κρι

Το παγωτό και η ισχυρή εποχική του ζήτηση βλέπω ότι είναι στοιχεία που ενισχύουν ακόμα περισσότερο το τζίρο και τα κέρδη της Κρι Κρι, η οποία αποτελεί μία πολύ νοικοκυρεμένη οικογενειακή επιχείρηση που ανήκει στην οικογένεια Τσινάβου με έδρα της Σέρρες. Η εταιρεία έχει προγραμματιστεί να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου τη Δευτέρα. Σε ένα εποχικά ισχυρό δεύτερο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου, αναμένεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 13% σε σχέση με το περσινό πρώτο εξάμηνο που ήταν 112,97. Πρόκειται για επιδόσεις που υποστηρίζονται από τις ισχυρές επιδόσεις που φέρνει το παγωτό και τη συνεχή αύξηση του όγκου του γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές. Σχετικά με την Κρι Κρι η Eurobank Equities εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου θα επηρεάσουν καθοριστικά τα κέρδη προς το θετικότερο, δεδομένων των συντηρητικών αριθμών που ενσωματώνονται στις έως τώρα προσδοκίες της αγοράς.