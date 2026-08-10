Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (10/8).

Η διοργάνωση του Μπέρμιγχαμ αρχίζει, με την ελληνική αποστολή να αποτελείται από 60 αθλητές και αθλήτριες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Φιλικός Αγώνας

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Καλαμάτα Φιλικός Αγώνας

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Νασιονάλ Liga Portugal