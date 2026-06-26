Οι αγώνες Νορβηγία – Γαλλία και Ουρουγουάη – Ισπανία για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (26/6).

Οι Γαλλία και Νορβηγία έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στους «32» και θα μονομαχήσουν για την 1η θέση του ομίλου τους, ενώ στο άλλο γκρουπ η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Ουρουγουάη αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς η υπόθεση-πρόκριση παραμένει ανοιχτή.

13:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλι Ακρόπολις, SS5 Ελικώνας

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

14:10 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Δοκιμές)

14:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλι Ακρόπολις, SS6 Στείρι 2

15:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Δοκιμές)

16:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλι Ακρόπολις, SS7 Θήβα

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD World Athletics Continental Tour Gold 2026 Ζάγκρεμπ

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026

22:00 ΕΡΤ1 Σενεγάλη – Ιράκ Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νορβηγία – Γαλλία Παγκόσμιο Κύπελλο

03:00 ΕΡΤ1 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία Παγκόσμιο Κύπελλο

03:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουρουγουάη – Ισπανία Παγκόσμιο Κύπελλο

06:00 ΕΡΤ1 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο Παγκόσμιο Κύπελλο

06:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ιράν Παγκόσμιο Κύπελλο