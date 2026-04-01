Στο επεισόδιο της Τρίτης στο Survivor, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, φέρνοντας στο προσκήνιο την αγωνία γύρω από τους τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση.

Μετά την ήττα των Επαρχιωτών από τους Αθηναίους, η διαδικασία της ψηφοφορίας έφερε στην τελική τετράδα την Κωνσταντίνα Μπακαρού και τον Σταύρο Φλώρο. Μαζί τους βρίσκονται ήδη η Χριστιάννα Μιχαλούδη και η Όλγα Λοβέρα, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον με εύθραυστες ισορροπίες.

Οι τηλεθεατές έχουν ήδη τη δυνατότητα να ψηφίσουν και πλέον η απόφαση περνά στο κοινό, το οποίο θα καθορίσει ποιος θα συνεχίσει στο παιχνίδι και ποιος θα αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι ισορροπίες ανάμεσα στις ομάδες παραμένουν ρευστές.

Η Μαντίσα χάρισε την «ασυλία» στους «Αθηναίους».

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος από την ομάδα των «Αθηναίων» σχολίασε τη ψηφοφορία της Δευτέρας μετά τις εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο του «Survivor», δίνοντας τη δική του εκδοχή.

Ο παίκτης φάνηκε βέβαιος για το ποιος τον ψήφισε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Eίμαι 99,99999% σίγουρος, ότι η ψήφος προς τα μένα είναι από την Όλγα Λοβέρα. Αφήνω αυτό το 0,00001% γιατί, οκ δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν θεωρώ ότι με ψήφισε επειδή έχασα στο 9-9. Αν και εγώ είπα ότι, “αν με ψηφίσετε για αυτόν το λόγο, είμαι οκ”. Με ψήφισε για άλλο λόγο, που επίσης είμαι οκ. Ίσως επειδή, το πρωί το χθεσινό είχαμε μία, έτσι, μια αντιπαράθεση.

Για τον ύπνο το βράδυ. Γιατί ουσιαστικά, δεν κοιμήθηκε όλη η ομάδα χθες, λόγω της Όλγα Λοβέρα, μάλλον εξαιτίας της Όλγας. Οπότε, αυτό κάπως της κίνησε λίγο την περιέργεια, ότι κάποιος της είπε “έκανες κάτι λάθος”. Μου φώναξε κι αυτή της φώναξα κι εγώ; Και με ψήφισε».

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τα «πηγαδάκια» στην παραλία, ο Νίκος Κάππος ήταν τελικά ο παίκτης που τον ψήφισε, κάτι που παραδέχτηκε ο ίδιος, ανατρέποντας τα δεδομένα μέσα στην ομάδα, χωρίς ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος να το γνωρίζει.