Ξεκάθαρη στάση απέναντι στις «κλίκες» του παιχνιδιού κράτησε η Μαντίσα Τσότα στο νέο επεισόδιο του Survivor, τονίζοντας πως δεν σκοπεύει να ενταχθεί σε καμία ομάδα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πορευτεί μόνη της.

Η παίκτρια των «Αθηναίων» εμφανίστηκε κατηγορηματική, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμεί να δημιουργήσει ή να συμμετάσχει σε κλίκες μέσα στο παιχνίδι.

«Δεν θα κάνω κλίκες, ούτε έχω την ανάγκη να φέρω κάποιον με το μέρος μου. Και μόνη μου να συνεχίσω, δεν έχω κανένα θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα.

Παρά τη στάση της, η ίδια παραδέχτηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχει έρθει πιο κοντά με την Όλγα Λοβέρα και τον Νίκο Κάππο, οι οποίοι μπήκαν πρόσφατα στο ριάλιτι επιβίωσης.

Όπως εξήγησε, η προσέγγιση αυτή προέκυψε φυσικά, μέσα από τις συνθήκες και τις εξελίξεις στο παιχνίδι: «Ήρθαμε πιο κοντά γιατί μιλήσαμε, είδαν κάποια πράγματα και δεν συμφωνούν με πολλά από όσα λένε οι υπόλοιποι».

Ωστόσο, η Μαντίσα Τσότα ξεκαθάρισε ότι αυτή η επικοινωνία δεν σημαίνει δημιουργία συμμαχίας, επιμένοντας πως θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της.

«Θέλουν να είμαστε μαζί, αλλά εγώ δεν θα μπω σε ομάδα», δήλωσε, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στη συνέχεια του παιχνιδιού.