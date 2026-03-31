Στο αποψινό (30/3) επεισόδιο του Survivor, η ψηφοφορία των Αθηναίων κύλησε ομαλά, με το αποτέλεσμα να ξεκαθαρίζει νωρίς και την Όλγα Λοβέρα να καταλαμβάνει τη θέση της δεύτερης υποψήφιας προς αποχώρηση, συγκεντρώνοντας συνολικά έξι ψήφους.

Ο Γιώργος Λιανός είχε υπενθυμίσει ότι ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος διαθέτει δικαίωμα διπλής ψήφου, αλλά ξεκαθάρισε τη στρατηγική του: «Συν ένα σημαίνει ακόμα πιο κλειδωμένο το αποτέλεσμα… δεν θα το σπάσω». Καμία ατομική ασυλία δεν χρησιμοποιήθηκε, με την καταμέτρηση να επιβεβαιώνει την υπεροχή της Όλγας έναντι του Δημήτρη και του Αλέξανδρου Κούρτοβικ. Η ίδια αντέδρασε ψύχραιμα: «Εντάξει. Το περίμενα, δεν το περίμενα, όλα καλά. Ήταν η ώρα μου μάλλον», παραδεχόμενη παράλληλα ότι «Μέσα στην εβδομάδα πίστευα ότι θα ψηφιστώ, αλλά σήμερα δεν το περίμενα, γιατί πήγα κάπως καλύτερα στα ματς».

Ταυτόχρονα, ο Μιχάλης Σηφάκης από την ομάδα των Επαρχιωτών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων συμπαικτών, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Τζο και της Αναστασίας: «Δεν μου άρεσε η τοποθέτησή τους ότι δεν πιστεύουν πως θα κερδίσουμε. Πρέπει λίγο να ταρακουνηθούν. Η δικαιολογία ότι μία μένει έξω, δεν τη δέχομαι… φτηνές δικαιολογίες δεν δέχομαι». Πρόσθεσε μάλιστα: «Η Αναστασία και χθες δεν ήθελε να μπει στα δεύτερα ματσαρίσματα, και παραπροχθές στο εστιατόριο το 10 που έφερα εγώ, ενώ ήταν καλή στο στόχο δεν πήρε την ευθύνη, την πήρα εγώ. Θέλω λίγο να ταρακουνηθούνε, να σφίξουν τα λουριά, γιατί δεν φτάνει να είσαι καλός παίκτης και καλή παίκτρια. Χρειάζεται και προσωπικότητα. Δεν χάνω εγώ αγώνα ασυλίας. Θα το πω για πολλοστή φορά, μπορεί να είμαι 42 χρονών, μπορεί να είμαι ο μεγαλύτερος εδώ πέρα, μπορεί να έχω ακόμα το αιμάτωμα στο πόδι μου, αλλά γουστάρω να παίζω αγώνες τελικού. Οπότε ο σημερινός μου στόχος πάλι θα είναι οι δύο καλύτεροι, ο Μπέντζι και ο Δημήτρης».

Η Όλγα Λοβέρα ξέσπασε για την εφιαλτική νύχτα που πέρασε στην παραλία, αφήνοντας αιχμές για τη συμπεριφορά των συμπαικτών της: «Αυτό εδώ πέρα το μάτι είναι από τη χθεσινή βραδιά. Σήμερα βγήκε ο Δημήτρης και έλεγε “κοιμήθηκα λες και ήμουνα σε φέρετρο”. Λες και οι υπόλοιποι δεν ήμασταν, λες και κοιμόμασταν και οι ίδιοι σε φέρετρα. Επειδή έσταζε όλη η σκηνή όλο το βράδυ και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Είχαμε και τα κουνούπια. Γενικά ήταν η πιο εφιαλτική μου μέρα. Όχι βασικά, η πιο εφιαλτική νύχτα. Γιατί είναι μόνο για την πάρτη τους. Γιατί καθόντουσαν οι τρεις τους εκεί πέρα, και πήγα και ο Νίκος κι εγώ γιατί εκεί πέρα ήταν το μόνο σημείο που δεν έσταζε. Και τους έφταιγα εγώ που πήγα μπροστά. Και δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Τους σιχαίνομαι! Μία εβδομάδα είμαι εδώ και τους σιχαίνομαι πολύ απλά».

Την ίδια στιγμή, η Αναστασία απέδειξε τον αγωνιστικό της χαρακτήρα, δίνοντας τα πάντα στον στίβο μάχης και εξασφαλίζοντας την ασυλία για τους «Επαρχιώτες». Με τις προσπάθειες της, η ομάδα της απέφυγε τη δοκιμασία αποχώρησης, ενώ η ίδια επιβεβαίωσε ότι η επιμονή και η θέληση για τη νίκη είναι καθοριστικοί παράγοντες στον στίβο του «Survivor».