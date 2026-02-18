Τον Χάρη Βαφειά συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες και οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών στο πλαίσιο της παρουσίας του στην κοπή πίτας του Ant1. Ο εφοπλιστής μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει και για το Dragons’ Den, το επιχειρηματικό παιχνίδι του Ant1 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

«Απ’ ότι ξέρω θα δούμε νέο κύκλο στο Dragons Den. Έχει πάει λίγο πίσω, εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Να βρουν χώρο στο πρόγραμμα να μας βάλουν κι εμάς κάπου. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Υπάρχει μια φήμη για τέλη της άνοιξης, αλλά δεν μας το έχουν πει επισήμως» ανέφερε αρχικά ο Χάρης Βαφειάς.

Σε ερώτηση για το αν θα δούμε το Dragons’ Den σε άλλο κανάλι, ο Χάρης Βαφειάς απάντησε: «Τώρα είμαστε καλεσμένοι στον Ant1, γι’ αυτό είμαστε εδώ. Αν ο Σάκης παζαρεύει άλλα πράγματα, πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο».