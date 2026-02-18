Στα αποψινό επεισόδιο της σειράς του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές. Στο χθεσινό (17/02) επεισόδιο είδαμε πως: Ο Λευτέρης υποψιάζεται την Σοφία για το ατύχημα της Άννας και της Φωτεινής. Η Φωτεινή και η Άννα επιστρέφουν σπίτι μετά το ατύχημα, μαζί με τον Λευτέρη.

Καθησυχάζουν την Ζωή που τρομάζει και της λένε πως ευτυχώς ήταν εκεί η Σοφία με τον Ορφέα. Ο Λευτέρης αμέσως δίνει μια δική του ερμηνεία σε όσα έγιναν, λέγοντας πως είναι βέβαιος ότι το περιστατικό ήταν στημένο. Κανείς δεν δείχνει να συμμερίζεται αυτή του την άποψη, εκτός από τον Άγγελο. Στο μεταξύ, η Σοφία και ο Χάρης περνούν τις δικές τους αγωνίες καθώς πρέπει επειγόντως να βρουν χρήματα.

Να μ’ αγαπάς – Spoiler: Τι θα δούμε απόψε στον Alpha

Aπόψε στις 20:00 στον Alpha θα δούμε πως: Η Φωτεινή τρομοκρατείται όταν βλέπει αίμα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η αγωνία κορυφώνεται μέχρι να ακουστεί ξανά η καρδιά του μωρού. Η Ζωή, ο Άγγελος και ο Λευτέρης στέκονται δίπλα της.

Ο Χάρης ασφυκτιά από τον εκβιασμό του Σάββα για 70.000 ευρώ και, με την ώθηση της Σοφίας, πιέζει για παράτυπη εκταμίευση. Οι ισορροπίες στον Όμιλο κλονίζονται, οι υποψίες για το τροχαίο βαθαίνουν και ο Ορφέας μένει στο πλευρό της Φωτεινής, ενώ οι εξελίξεις προμηνύουν επικίνδυνη συνέχεια

Sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

Δείτε φωτογραφίες από το αποψινό επεισόδιο: