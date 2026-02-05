Ο αγώνας Παρτίζαν – Παναθηναϊκός για τη Euroleague και το Ελλάδα – Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (5/2).

Οι «πράσινοι» μετράνε δύο συνεχόμενες νίκες, είναι στο 16-10 μετά τις πρώτες 26 αγωνιστικές και θέλουν να κάνουν το 3×3 κόντρα σε μια ομάδα που είναι στο 8-18 αλλά στα τελευταία παιχνίδια της είναι βελτιωμένη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

15:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

17:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 Novasports 5HDWTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

19:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup

19:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιάδα Νεάπολης CEV Challenge Cup

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα-Ιταλία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών Μικρός τελικός

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

20:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Περφουμερίας Αβενίδα Eurocup Women

21:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup

21:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

21:00 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια Euroleague

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία-Ολλανδία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών Τελικός

21:30 Novasports Prime Παρτιζάν – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπάγερν Μονάχου – Μονακό Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45 Novasports 6HD Παρί – Φενέρμπαχτσε Euroleague

22:00 Novasports 1HD Αταλάντα – Γιουβέντους Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άκρινγκτον – Σάλφορντ EFL League Two