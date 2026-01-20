Η Sophie Turner πρωταγωνιστεί σε μια εκρηκτική νέα σειρά του Prime Video, Steal, όπου η καθημερινότητα ενός γραφείου μετατρέπεται σε ένα θρίλερ γεμάτο δράση και ανατροπές.

Η πρώην σταρ του Game of Thrones υποδύεται την Zara, μια υπάλληλο επενδυτικής εταιρείας που ξαφνικά βρίσκεται στο κέντρο μιας τολμηρής ληστείας.

Στο επίσημο τρέιλερ, η Zara πηγαίνει στη δουλειά σαν να είναι μια συνηθισμένη μέρα, αστειεύεται με τον φίλο της Luke (Archie Madekwe) λέγοντας ότι «το μυστικό της δουλειάς είναι να μην…», με τον Luke να ολοκληρώνει τη φράση: «…να μην πεθάνεις από πλήξη».

Τα πάντα αλλάζουν όταν μια ομάδα κλεφτών εισβάλλει στο γραφείο, αναγκάζοντας τη Zara και τον Luke να συμμετάσχουν σε μια επικίνδυνη επιχείρηση που περιλαμβάνει την κλοπή δισεκατομμυρίων από συντάξεις.

Η επίσημη περιγραφή του Steal, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, αναφέρει:

«Μια τυπική μέρα στη Lochmill Capital, μια εταιρεία επενδύσεων συνταξιοδοτικών ταμείων, ανατρέπεται όταν μια συμμορία βίαιων κλεφτών εισβάλλει και αναγκάζει τη Zara και τον καλύτερό της φίλο Luke να εκτελέσουν τις απαιτήσεις τους. Ποιος θα έκλεβε δισεκατομμύρια λίρες από τις συντάξεις των απλών ανθρώπων και γιατί; Ο DCI Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) προσπαθεί να το λύσει, ενώ ταυτόχρονα παλεύει με τα δικά του οικονομικά προβλήματα και τα μυστικά και ανταγωνιστικά συμφέροντα στο επίκεντρο αυτού του εκτεταμένου εγκλήματος».

Η Turner πρωταγωνιστεί μαζί με τον Archie Madekwe και τον Jacob Fortune-Lloyd. Η ηθοποιός, υποψήφια για Emmy, επιστρέφει σε τηλεοπτικό ρόλο μετά το θρίλερ Trust (2025) και τη μίνι σειρά Joan (2024). Ο Madekwe είναι γνωστός από το Σολτμπερν, ενώ ο Fortune-Lloyd έχει εμφανιστεί στο Netflix hit Bodies.

Και τα έξι επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Prime Video από τις 21 Ιανουαρίου. Το Steal υπογράφουν οι εκτελεστικοί παραγωγοί Greg Brenman και Rebecca de Souza, με παραγωγό την Nuala O’Leary και σκηνοθέτες τους Sam Miller και Hettie MacDonald. Το σενάριο υπογράφει ο Sotiris Nikias, ενώ η Amazon MGM Studios συνεργάζεται με την Drama Republic για την παραγωγή.