Μαζί με την ξεχωριστή προσωπική του ιστορία ήρθε ο 23χρονος Μοχάμεντ από την Αίγυπτο στο MasterChef, το βράδυ της Κυριακής, όπως παρακολουθήσαμε στην πρεμιέρα για τον νέο κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής του STAR.

Ενώ μαγείρευε, λοιπόν, ο νεαρός μάγειρας μοιράστηκε με τους τρεις σεφ και κριτές του MasterChef όσα βίωσε μέχρι να κατορθώσει να βρεθεί μπροστά τους. “Ήρθα στην Ελλάδα 14 ετών και τώρα είμαι 23. Ταξίδεψα, όπως και άλλα πολλά παιδιά, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Ήμουν μόνος μου, για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον. Ήμουν μόνος μου, ασυνόδευτος”.

“Ήρθα στην Κρήτη και ήμουν τυχερός γιατί μπήκα σε δομή. Τους ζήτησα να μπω σε σχολείο ώστε να μορφωθώ, έμαθα τα ελληνικά και έχω τελειώσει Γενικό Λύκειο. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 12 ετών και την μητέρα μου την έχασα μέσα στα χρόνια που πέρασαν. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, ειδικά όταν μπαίνεις σε μια κουλτούρα καινούργια”.

“Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί δεν μιλούσα ελληνικά οπότε έπρεπε να δουλέψω σε δουλειές σαν οικοδόμος και σαν λαντζέρης. Μέχρι που αγάπησα τη μαγειρική και αποφάσισα να μπω σε κουζίνα για να δουλέψω. Εξακολουθώ να ‘μαι μόνος αλλά με αγκάλιασε μια οικογένεια από την Κρήτη και με φιλοξένησαν από το 2019 μέχρι και τώρα έχουμε επικοινωνία, είμαστε μια οικογένεια” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο 23χρονος Μοχάμεντ από την Αίγυπτο στον Σωτήρη Κοντιζά, τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Για την ιστορία του MasterChef, ωστόσο, ο νεαρός διαγωνιζόμενος δεν κατόρθωσε να συγκινήσει τους τρεις κριτές με την μαγειρική του προσπάθεια με αποτέλεσμα να μην συνεχίσει στον διαγωνισμό.