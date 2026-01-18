Το MasterChef έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (18-01-2026) μέσα από τη συχνότητα του Star, με τους τρεις κριτές να καλωσορίζουν τους διαγωνιζόμενους. Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης, καλούνται να συμβάλουν ώστε ο διαγωνισμός μαγειρικής να κερδίσει και το «στοίχημα» της τηλεθέασης.

Ένας μόνο θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα! Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€. Στην πρεμιέρα, οι κριτές έδωσαν το περίγραμμα των όσων θα συμβούν τους επόμενους μήνες.

«Δέκα χρόνια MasterChef. Δέκα χρόνια αυτή η φλόγα καίει δυνατά», είπε στην έναρξη του πρώτου επεισοδίου ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Η μαγειρική είναι χαρακτήρας, είναι ταυτότητα, για εμάς είναι ο τρόπος να δείξεις ποιος είσαι», ήταν τα πρώτα λόγια του Λεωνίδα Κουτσόπουλου, με τον Πάνο Ιωαννίδη να συμπληρώνει: «Εδώ τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν σου χαρίζεται. Εδώ ένα πιάτο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου».

Οι κριτές περιέγραψαν τι θα συμβεί φέτος με τις δύο μπριγάδες, στέλνοντας μήνυμα: «Η μαγειρική μάχη ξεκινά και αυτή η μάχη δεν θα μοιάζει με καμία άλλη».