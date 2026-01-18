Ξεπέρασαν τις 2.100.000 οι θεάσεις της κορυφαίας διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα» στο ERTFLIX, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού για τη σειρά στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Από την πρώτη στιγμή της διάθεσής της στο ERTFLIX, η σειρά προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον με εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις και διαρκώς αυξανόμενη απήχηση, κατακτώντας την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των χρηστών της πλατφόρμας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της τηλεοπτικής μεταφοράς του έργου και αναδεικνύει τη «Μεγάλη χίμαιρα» ως τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας.

Απόψε, Κυριακή 18/1/2026, στις 22:00, στην ΕΡΤ1, μη χάσετε το 4ο συγκλονιστικό επεισόδιο, που αλλάζει τη ζωή των ηρώων για πάντα. Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς κι ευτυχισμένοι, όμως ένα μοιραίο βράδυ το πλοίο «Μαρίνα» βυθίζεται, πυροδοτώντας εξελίξεις που θα καθορίσουν τη συνέχεια. Ο Γιάννης και ο Μηνάς αναχωρούν από τη Σύρο, ενώ το σκοτάδι και η μοναξιά τυλίγουν τη Μαρίνα.

