Ο αγώνας Άρης – ΑΕΛ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (29/11).
Οι «κίτρινοι» θέλουν οπωσδήποτε να επιστρέψουν στις νίκες για να μη μείνουν κι άλλο πίσω στη βαθμολογία ενώ οι «βυσσινί», από την άλλη πλευρά, καίγονται για θετικό αποτέλεσμα καθώς βρίσκονται στην προτελευταία θέση. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS17 Thabhan 2 Wolf Power Stage
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger
14:00 Action 24 Ηλιούπολη – Καλαμάτα Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Οσασούνα La Liga EA Sports
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Ουντινέζε Serie A
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Sprint Μηχανοκίνητα
16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Βέρντερ Βρέμης – Κολωνία Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών
16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Φατέχ Saudi King Cup
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς Premier League
17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports 2HD Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γουέστ Μπρομ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Αλαβές La Liga EA Sports
17:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
18:30 Mega News Ολυμπιακός – Ντουναουϊβάρος Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ Cyprus League by Stoiximan
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Κάλιαρι Serie A
19:30 Novasports Premier League Έβερτον – Νιούκαστλ Premier League
19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League
19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπιλμπάο La Liga EA Sports
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Σαμπάμπ Saudi King Cup
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Νταντί Γιουνάιτεντ William Hill Scottish Premiership
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νασιονάλ – Μπενφίκα Liga Portugal
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Qualifying Μηχανοκίνητα
20:15 Mega News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
21:30 Novasports Start Μαγδεβούργο – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λάτσιο Serie Α
22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Φούλαμ Premier League
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga EA Sports
23:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παλμέιρας – Φλαμένγκο Copa Libertadores 2025