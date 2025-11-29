Ο αγώνας Άρης – ΑΕΛ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (29/11).

Οι «κίτρινοι» θέλουν οπωσδήποτε να επιστρέψουν στις νίκες για να μη μείνουν κι άλλο πίσω στη βαθμολογία ενώ οι «βυσσινί», από την άλλη πλευρά, καίγονται για θετικό αποτέλεσμα καθώς βρίσκονται στην προτελευταία θέση. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS17 Thabhan 2 Wolf Power Stage

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger

14:00 Action 24 Ηλιούπολη – Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Οσασούνα La Liga EA Sports

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Ουντινέζε Serie A

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Sprint Μηχανοκίνητα

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Βέρντερ Βρέμης – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών

16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Φατέχ Saudi King Cup

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports 2HD Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γουέστ Μπρομ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Αλαβές La Liga EA Sports

17:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

18:30 Mega News Ολυμπιακός – Ντουναουϊβάρος Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ Cyprus League by Stoiximan

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Κάλιαρι Serie A

19:30 Novasports Premier League Έβερτον – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπιλμπάο La Liga EA Sports

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Σαμπάμπ Saudi King Cup

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Νταντί Γιουνάιτεντ William Hill Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νασιονάλ – Μπενφίκα Liga Portugal

20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Qualifying Μηχανοκίνητα

20:15 Mega News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports Start Μαγδεβούργο – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λάτσιο Serie Α

22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Φούλαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga EA Sports

23:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παλμέιρας – Φλαμένγκο Copa Libertadores 2025