Οι αγώνες των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε Europa League και Europa Conference League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (27/11).

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Στουρμ Γκρατς, οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Φιορεντίνα και οι «ασπρόμαυροι» φιλοξενούν τη Μπραν, με τις τρεις ελληνικές ομάδες να θέλουν θετικά αποτελέσματα ώστε να συνεχίσουν την προσπάθεια για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ρουμανία Προκριματικοί Mundobasket

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φέγενορντ – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Μίντιλαντ UEFA Europa League

9:45 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Νις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπραν UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπέτις – Ουτρέχτη UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Μπράγκα UEFA Europa League