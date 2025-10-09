Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Δείτε εδώ το trailer του First Dates – Πρεμιέρα:

Το εστιατόριο του First Dates ανοίγει άλλη μια χρονιά τις πόρτες του και η Ζεν με την αστερόσκονή της υπόσχεται να προσθέσει λίγη παραπάνω μαγεία σε τέσσερα νέα ραντεβού. Οι daters; Άγνωστοι μεταξύ τους, με μία κοινή ελπίδα, να βρουν τον έρωτα!

Η Μικαέλα έρχεται με κέφι και ζωντάνια από την Κύπρο, με σκοπό να αναστατώσει τη ζωή ενός τυχερού άντρα. Interior designer και λάτρης της περιπέτειας, με συμμάχους της το little black dress, το κόκκινο κραγιόν και τα εντυπωσιακά πόδια της, θα τραβήξει σίγουρα την προσοχή του άνετου Ραφαήλ. Εκείνος είναι ελεύθερος από επιλογή, αλλά το φλερτ συγκαταλέγεται στα χόμπι του. Θα καταφέρει, άραγε, να γοητεύσει την απαιτητική Μικαέλα;

Ο Πέτρος είναι πολυλογάς, adrenaline junkie και τεράστιος λάτρης της φύσης. Έχει έρωτα με τα άλογα και όνειρό του είναι να βρει την ιδανική κοπέλα για να μοιραστεί μαζί της την καρδιά του. Η Κική, παιδί της πόλης, είναι γλυκιά και ενθουσιώδης και από τις λίγες γυναίκες που μπορεί να μιλάνε περισσότερο από τον Πέτρο. Ένα ραντεβού γεμάτο γέλια και λόγια θα έχει, τελικά, θετική εξέλιξη;

Η Αργυρούλα δεν φοβάται να κάνει το πρώτο βήμα, αρκεί απέναντί της να βρει έναν ειλικρινή, αστείο και ευαίσθητο άντρα. Αναρωτιέται γιατί είναι ακόμα μόνη, αλλά η τύχη φαίνεται να της χαμογελάει στο First Dates. O γλυκύτατος Σωτήρης είναι έτοιμος να κερδίσει την καρδιά της. Με ροκ διάθεση και πείσμα, θα προσπαθήσει να ανακαλύψει την άβυσσο της ψυχής της Αργυρούλας. Θα τα καταφέρει;

Η Μαρία, αν και είναι μόλις 18 ετών, δηλώνει ρομαντική στην αναζήτηση του έρωτα, γνωρίζοντας ακριβώς τι θέλει από έναν άντρα. Έρχεται από την Κρήτη και δεν θα διστάσει να γυρίσει με το πρώτο καράβι πίσω αν το αγόρι που θα συναντήσει στο First Dates είναι… κοντό! Ευτυχώς για εκείνη, ο Γιώργος είναι και ψηλός και Κρητικός. Ένα παιχνιδιάρικο ραντεβού γεμάτο γέλια και υπονοούμενα…

Στο εστιατόριο του έρωτα, κάθε βλέμμα και κάθε χαμόγελο μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας ιστορίας αγάπης.

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και τη μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, «σπάει» τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν. Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ. Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που «κλείνουν τραπέζι» στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

