Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε σήμερα «με ιδιαίτερη χαρά», πως και αυτήν τη σεζόν τα τηλεοπτικά προγράμματα «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο», θα βρίσκονται στη συχνότητά του.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, που εδώ και τρεις δεκαετίες είναι στην κορυφή, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ANT1 και όχι μόνο, καθώς επιδεικνύουν έναν μοναδικό συνδυασμό, ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας και επιτυχίας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, φέτος, το «Ράδιο Αρβύλα», η σατιρική εκπομπή με την καυστική πολιτική ματιά και λόγο, επιστρέφει για 19η σεζόν.

Οι «Boomers» έρχονται για 3η σεζόν, προσφέροντας μια πιο διασκεδαστική πλευρά της σάτιρας.

Ενώ το «Vinylio», στην 8η πλέον σεζόν του, θα μας ταξιδέψει με τα νοσταλγικά μουσικά και όχι μόνο, αφιερώματά του.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με σάτιρα, άποψη, γέλιο και νοσταλγία, που τόσο τα έχουμε ανάγκη.

Υπάρχει, λοιπόν, και αυτή η τηλεόραση και βρίσκεται αποκλειστικά στον ANT1.