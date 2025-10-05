Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», κορυφώνονται και οι ζωές των ηρώων δοκιμάζονται όσο ποτέ άλλοτε. Σχέσεις διαλύονται, συμμαχίες ανατρέπονται και τα μυστικά που έμεναν κρυμμένα για καιρό αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Στα επόμενα επεισόδια, οι ήρωες καλούνται να πάρουν αποφάσεις, ενώ το σκοτεινό παρελθόν κάποιων αρχίζει να αποκαλύπτεται με οδυνηρές συνέπειες. Ο κίνδυνος παραμονεύει και κανείς δεν είναι ασφαλής.

Ο Παρασκευάς λαμβάνει ένα απειλητικό σημείωμα.

Ο Στάθης πιάνει στα πράσα την Ιουλία με τον Τζον.

Η Ασπασία μαθαίνει για τη σχέση του Δημοσθένη με την Αμαλία.

Η Αλεξάνδρα συλλαμβάνεται άδικα και ο Αντώνης αποφασίζει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη.

Ο serial killer δολοφονεί το επόμενο θύμα του.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 5 έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο MEGA:

Επεισόδιο 14 (Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 21:00)

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αντώνη στη Μάνη αναγκάζει την Ερωφίλη να φύγει άρον άρον μαζί του για τα Χανιά. Η Αλεξάνδρα μιλά με αυστηρότητα στην κόρη της για τον Στάθη, αλλά εκείνη δείχνει να σκέφτεται ήδη το διαζύγιο. Ο Τζον πολιορκεί την Ιουλία, παρόλο που η Αθηνά είναι ακόμα στο μυαλό του. Ο Παρασκευάς λαμβάνει ένα απειλητικό σημείωμα, αλλά αποφασίζει να το κρατήσει κρυφό από την οικογένεια. Η Ιουλία συγκρούεται με την Αθηνά σχετικά με την διεύθυνση της επιχείρησης, αλλά η Αθηνά παραμένει αμετακίνητη στην απόφασή της να αναλάβει τα ηνία. Ο serial killer βλέπει μια γυναίκα που κακοποιεί το παιδί της και βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο. Η Μαλένα εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο κάποιων που προσπαθούν να της κλείσουν το στόμα. Η Μαργαρίτα γίνεται μάρτυρας της απόπειρας αρπαγής τής μικρής, που οδηγεί, όμως, στον τραυματισμό της ίδιας, ενώ η Μαλένα εξαφανίζεται.

Επεισόδιο 15 (Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Στέφανος κινητοποιείται αμέσως και, με τη βοήθεια των υπολοίπων, ξεκινά αγώνα δρόμου για να βρει τη Μαλένα πριν να είναι αργά. Την ίδια στιγμή, η Μαργαρίτα υποβάλλεται σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Η Κούλα μαθαίνει κάτι σημαντικό που δεν γνώριζε για τον Λεοντιάδη και νιώθει τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Η Φρύνη αποκαλύπτει στον Λυκούργο πως ο Παρασκευάς δέχτηκε ένα απειλητικό σημείωμα και, μαζί με τη Χάιδω, του κάνουν μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Ο Στάθης υποψιάζεται πως η Ερωφίλη έκανε έρωτα με τον Αντώνη και η ζήλια τον τυφλώνει. Ο Μιχάλης πιέζει τη Δάφνη να του πει την αλήθεια για το μωρό κι εκείνη, για πρώτη φορά, του εκμυστηρεύεται κάτι που δεν είχε τολμήσει ποτέ να του πει μέχρι τώρα. Ο serial killer δολοφονεί το επόμενo θύμα του. Η Αθηνά δέχεται μια συγκινητική έκπληξη από τον Ανδρέα και ταξιδεύει στην Αθήνα για να τον συναντήσει. Εκεί, μοιράζονται μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή που αποδεικνύει την αδιαμφισβήτητη χημεία τους. Ο Στάθης πέφτει από τα σύννεφα τη στιγμή που πιάνει την Ιουλία και τον Τζον μαζί. Ένα απρόσμενο εργατικό ατύχημα στο λατομείο οδηγεί στη σύλληψη της Αλεξάνδρας για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Επεισόδιο 16 (Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Αντώνης, η Ερωφίλη κι ο Μανώλης είναι πολύ αναστατωμένοι με τη σύλληψη της Αλεξάνδρας, ενώ εκείνη αντιμετωπίζει μέχρι και ποινή φυλάκισης. Η Βασιλική και ο Στέφανος βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι της Φρύνης, αγνοώντας ότι η Χρυσούλα καιροφυλακτεί. Ο Κωνσταντίνος καταφθάνει στη Μάνη και, μαζί με τον Μιχάλη, παρηγορούν τον Μανώλη που ανησυχεί για τη μητέρα του. Η Αμαλία συνεχίζει την επίθεση φιλίας στην Ασπασία, αλλά η Κούλα δεν τολμάει να της πει την αλήθεια. Η Φιλιώ συνεχίζει να δείχνει την αγάπη της προς την Αθηνά, κι εκνευρίζεται κάθε φορά που βλέπει τον Τζον να περιτριγυρίζει τη μητέρα της. Η Μαρουσώ ερευνά τη δολοφονία της γυναίκας κι δείχνουν ότι πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα του serial killer. Για το συμβάν ενημερώνεται και ο Κουράκος, ο οποίος αποφασίζει να δράσει. Η Αριάδνη περνά να δει τον αδελφό της και η σύγκρουση με την Ιουλία είναι αναπόφευκτη. Την ίδια ώρα, η Φρύνη δέχεται την πρόταση της Αριάδνης να πάει να δουλέψει στην ταβέρνα. Ο Αντώνης, προκειμένου να προστατέψει την Αλεξάνδρα, αναλαμβάνει την ευθύνη για το ατύχημα στο λατομείο.

Επεισόδιο 17 (Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Αλεξάνδρα, έκπληκτη από την στάση του Αντώνη να αναλάβει την ευθύνη για το ατύχημα στο λατομείο, αρχικά δεν το δέχεται, αλλά εκείνος, τελικά, καταφέρνει να την πείσει. Η Χρυσούλα κουτσομπολεύει στον Πότη ότι ο γιατρός τραβιέται με τη Φρύνη. Η Αμαλία πηγαίνει στην Ιουλία και της ζητά να βάλει ορκωτούς λογιστές στην εταιρεία προκειμένου να τσεκάρουν αν είναι σωστά τα χρήματα που εισπράττει ως σύζυγος του Ισίδωρου Βρεττάκου. Η Ιουλία την ειρωνεύεται και τη διώχνει με άσχημο τρόπο. Ο Κωνσταντίνος, στη διάρκεια μιας βόλτας του στα Χανιά, βλέπει τη Μαρουσώ και τον Μανούσο σε μια ύποπτη συνδιαλλαγή. Ο Τζον ζητά από τον Λυκούργο να βρει τρόπο προκειμένου να καθυστερήσει η έκδοση του διαζυγίου του με την Αθηνά. Στη συνέχεια, πηγαίνει στην Αθηνά με διάθεση να την προσεγγίσει, αλλά ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό με τη Φιλιώ χειροτερεύει την κατάσταση. Η Ασπασία παραλαμβάνει με κούριερ μια φωτογραφία του Δημοσθένη στο σπα της Καλαμάτας κι ένα σημείωμα που της αποκαλύπτει την απιστία του. Η Άννα ανακοινώνει στη Βασιλική και τη Χάιδω ότι θα πουλήσει το σπίτι της και θα φύγει από τη Μάνη. Ο τραυματισμένος εργάτης του λατομείου πεθαίνει και πλέον η κατάσταση για τους Ρουσσάκηδες και ειδικά για τον Αντώνη δυσχεραίνει.

Επεισόδιο 18 (Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Δημοσθένης ρίχνει στάχτη στα μάτια της Ασπασίας και η Αμαλία θυμώνει που δεν πέτυχε τον σκοπό της. Από την άλλη, βρίσκει μια σύμμαχο στο πρόσωπο της Αθηνάς κι αυτό της δίνει άλλο αέρα απέναντι στην Ιουλία και την κόντρα τους. Ο Τζον μαθαίνει για την ευεργεσία του Ανδρέα στην Αθηνά, ζηλεύει φρικτά και καταλήγει για μία ακόμη φορά στην αγκαλιά της Ιουλίας. Ο Κωνσταντίνος ενημερώνει τον Κουράκο για τις κινήσεις της Μαρουσώς και του Μανώλη και, κατά κάποιο τρόπο, επιβεβαιώνει τις υποψίες του ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με την αστυνόμο στη Κρήτη. Την ίδια ώρα, η Αριάδνη κάνει την πρώτη εμβρυομεταφορά κι ελπίζει σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Στάθης πηγαίνει στα Χανιά για να συμπαρασταθεί στην Ερωφίλη, όμως η αντίδραση της Αλεξάνδρας θα τον βγάλει από τα ρούχα του. Η Χάιδω, εκνευρισμένη από τις απειλές του Μανούσου, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της με τρόπο που θυμίζει τον παλιό της εαυτό… Ο Αντώνης προφυλακίζεται και η Πρόνοια ακυρώνει την αναδοχή και παίρνει πίσω το μωρό.

Επεισόδιο 19 (Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 22:20)

Οι Ρουσσάκηδες βρίσκονται σε απόλυτο πανικό τη στιγμή που η Πρόνοια τους παίρνει το παιδί και η Δάφνη καταρρέει κρυφά, αφού χάνει την κόρη της. Μετά την «αυτοθυσία» του, ο Αντώνης οδηγείται στη φυλακή κι αμέσως κάνει ένα τηλεφώνημα σε μια μυστηριώδη γυναίκα που μοιάζει να τον νοιάζεται πολύ και όχι φιλικά. Η Αλεξάνδρα, μάταια, προσπαθεί να συνετίσει την κόρη της και να βάλει φρένο στη σχέση της με τον Στάθη. Αργότερα, ο Μανούσος πέφτει πάνω στον Στάθη και την Ερωφίλη στον ελαιώνα. Η Ασπασία εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στον Δημοσθένη, στην Κρήτη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πήγε για να στηρίξει την οικογένεια Ρουσσάκη. Εκείνος, όμως, γίνεται έξαλλος και την διώχνει κακήν κακώς. Ο Μιχάλης πιέζει ξανά τη Δάφνη να του μιλήσει για το παιδί και, αυτή τη φορά, η έκρηξή της είναι πιο έντονη από ποτέ. Η Αλεξάνδρα περνά στην αντεπίθεση και, με «όπλο» της τον συνεταιρισμό, απειλεί ευθέως τον Στάθη πως αν δεν λήξει άμεσα τη σχέση του με την Ερωφίλη, θα τα τινάξει όλα στον αέρα.