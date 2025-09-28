Το Netflix επιστρέφει με ένα ψυχολογικό θρίλερ που υπόσχεται να μας κρατήσει ξάγρυπνους. Το Wayward ξετυλίγει τα μυστικά μιας μικρής πόλης που κρύβει μια σκοτεινή πλευρά, φέρνοντας στο προσκήνιο την Toni Collette σε έναν από τους πιο καθηλωτικούς της ρόλους.

Με φόντο ένα «θεραπευτικό» σχολείο για εφήβους που μετατρέπεται σε πεδίο ανατριχιαστικών αποκαλύψεων, η σειρά εξερευνά την εύθραυστη γραμμή ανάμεσα στην εφηβική επανάσταση, την κοινωνική πίεση και τις σκοτεινές δυνάμεις που κινούνται στο παρασκήνιο.

Η πρωτότυπη σειρά έχει πρωταγωνίστρια την Toni Collette, διευθύντρια ενός σχολείου στο Όρεγκον που ονομάζεται Tall Pines. Μόνο που το Tall Pines δεν είναι ένα τυπικό σχολείο. Είναι ένα «θεραπευτικό» σχολείο για «προβληματικούς εφήβους» που, όπως αναφέρει το goodhousekeeping.com, ο χαρακτήρας της Toni Collette, στο ανατριχιαστικό τρέιλερ, θα «λύσει το πρόβλημα της εφηβείας».

Τι θα δείτε στη σειρά

Με φόντο μια γραφική πόλη με μια σκοτεινή πλευρά, η σειρά οκτώ επεισοδίων εξερευνά την ύπουλη πλευρά της «ταραγμένης βιομηχανίας των εφήβων» και τον αιώνιο αγώνα μεταξύ της μιας γενιάς και της επόμενης.

Οι έφηβοι που βρίσκονται στο επίκεντρο της σειράς είναι οι 16χρονες Abby και Leila. Όταν οι γονείς τους εξαντλούν την υπομονή τους, τις στέλνουν στο Tall Pines, ένα αναμορφωτήριο στην επαρχία του Όρεγκον που διευθύνεται από μια παράνομη αίρεση -με την Toni Collette να υποδύεται την κύρια σύμβουλο νεολαίας Leanne.

Όπως αναφέρει η σύνοψη της σειράς: «Μόλις φτάσουν εκεί, αντιμετωπίζουν μια υπαρξιακή μάχη για να διατηρήσουν τη φιλία τους, τη λογική τους και τη ζωή τους. Ταυτόχρονα, ο ντετέκτιβ Dempsey, που αγωνίζεται με το δικό του προβληματικό παρελθόν, μετακομίζει στο Tall Pines κατόπιν αιτήματος της συζύγου του, η οποία μεγάλωσε εκεί και επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι της για να μεγαλώσει το παιδί τους που θα γεννηθεί σύντομα.

Όταν όμως ο Dempsey ανακαλύπτει την αλήθεια για το Tall Pines και τις βαθύτερες συνδέσεις της συζύγου του με τα κακά που προστατεύει η πόλη, πρέπει να συνεργαστεί με τα δύο κορίτσια που έγιναν ήρωες για να το καταστρέψουν από μέσα».

Ο δημιουργός Mae Martin, γνωστός για το κωμικό του έργο, λέει: «Ελπίζω αυτή η σειρά να ξυπνήσει τον επαναστάτη έφηβο που κρύβεται μέσα σε όλους μας».

Αν και η σειρά δεν βασίζεται επίσημα σε αληθινή ιστορία, αντλεί έμπνευση από τον «ταραγμένο κλάδο των εφήβων», εξερευνώντας τη σκοτεινή πλευρά των προγραμμάτων διαμονής για ανυπάκουους νέους, τα οποία όντως υπάρχουν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Good Housekeeping, οι προσωπικές εμπειρίες της δημιουργού Mae Martin έχουν, επίσης, επηρεάσει την απεικόνιση της δυναμικής της συμβουλευτικής για νέους.