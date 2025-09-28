Η ταινία KPop Demon Hunters του Netflix σημείωσε νέο ρεκόρ, κατακτώντας για πρώτη φορά την κορυφή των charts streaming της Nielsen στις Η.Π.Α.

Με 1,12 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής σε μόλις μία εβδομάδα, η ταινία επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στην ποπ κουλτούρα και την αφοσίωση των θεατών, προσθέτοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στην επιτυχημένη πορεία της.

Η ταινία KPop Demon Hunters του Netflix έχει καταρρίψει πολλά ρεκόρ κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας της στην ποπ κουλτούρα το καλοκαίρι. Αυτό που δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα ήταν να ηγηθεί της συνολικής κατάταξης στα charts streaming της Nielsen.

Όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, η ταινία κατέκτησε την πρώτη θέση με το υψηλότερο εβδομαδιαίο σύνολο προβολών μέχρι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες -1,12 δισεκατομμύρια λεπτά. Αυτό σηματοδότησε την 11η συνεχόμενη εμφάνιση της ταινίας στην κατάταξη της Nielsen, επεκτείνοντας το ρεκόρ για μια πρωτότυπη ταινία streaming που είχε καταρρίψει μια εβδομάδα νωρίτερα.

Μια ακόμη ταινία, το The Thursday Murder Club, κατέλαβε τη δεύτερη θέση συνολικά την περίοδο 25-31 Αυγούστου, συγκεντρώνοντας 1,03 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης. Έτσι, ξεπέρασε οριακά τη νεανική σειρά του Netflix My Life With the Walter Boys, η οποία σημείωσε 987 εκατομμύρια λεπτά θέασης στην εβδομάδα πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν της.

Η σειρά Wednesday αποχώρησε από την κορυφή που διατηρούσε για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, υποχωρώντας στην πέμπτη θέση με 870 εκατομμύρια λεπτά θέασης. Ωστόσο, αναμένεται να ανακάμψει στην επόμενη κατάταξη, καθώς το Netflix κυκλοφόρησε το δεύτερο μισό της σεζόν στις 3 Σεπτεμβρίου. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε, επίσης, το ντοκιμαντέρ του Netflix Katrina: Come Hell or High Water, με 911 εκατομμύρια λεπτά θέασης.

Η σειρά The Summer I Turned Pretty σημείωσε ένα ακόμη υψηλό για το Prime Video με 717 εκατομμύρια λεπτά προβολής, καθώς μπήκε στην τελική ευθεία της τρίτης σεζόν. Η ταινία της Marvel Thunderbolts (702 εκατομμύρια λεπτά) μπήκε, επίσης, στην πρώτη δεκάδα την εβδομάδα της πρεμιέρας της στο Disney+.