Χαλαρώστε στον καναπέ σας και απολαύστε σειρές που αποπνέουν ζεστασιά και φθινοπωρινή ατμόσφαιρα. Από ρομαντικές ιστορίες μέχρι συναρπαστικά δράματα, οι τρεις επιλογές από το Netflix που ακολουθούν παρακάτω αποτελούν τον ιδανικότερο τρόπο για να υποδεχθείτε τη νέα σεζόν.

Virgin River

Αναζητώντας μια νέα αρχή μετά από μια τραγωδία, η νοσοκόμα Mel Monroe (Alexandra Breckenridge) μετακομίζει από το Λος Άντζελες σε μια απομακρυσμένη πόλη που ονομάζεται Virgin River. Η σειρά διαδραματίζεται στη Βόρεια Καλιφόρνια, αλλά γυρίστηκε στην Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Τα μαγευτικά τοπία της σειράς είναι ο ορισμός της ζεστασιάς, προκαλώντας απόλυτη άνεση και χαλάρωση. Αλλά η Μελ δεν ήρθε για ξεκούραση και χαλάρωση, ήρθε για δουλειά. Προσληφθείσα από τη δήμαρχο Χόουπ ΜακΚρέα (Ανέτ Ο’Τουλ), η δουλειά της Μελ είναι να βοηθά τον γιατρό της πόλης Βέρνον «Ντοκ» Μάλινς (Τιμ Μάθεσον), κυρίως ως μαία.

Ωστόσο, η Μελ ανακαλύπτει γρήγορα ότι αυτή και ο γιατρός έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για τον σωστό τρόπο λειτουργίας ενός ιατρείου. Στον τομέα του έρωτα, η Μελ γνωρίζει τον ιδιοκτήτη ενός μπαρ, Τζακ Σέρινταν (Μάρτιν Χέντερσον), έναν πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ που πάσχει από PTSD. Απαλό, τρυφερό και συγκινητικό, το Virgin River είναι σαν μια κουβέρτα που δεν θα θέλετε ποτέ να απομακρύνετε από κοντά σας.

Η Πρόεδρος

Αν αντιστοιχίζαμε τις εποχές με τα σχολικά μαθήματα, ο χειμώνας θα ήταν τα μαθηματικά, η άνοιξη οι φυσικές επιστήμες, το καλοκαίρι η ιστορία και το φθινόπωρο, χωρίς αμφιβολία, τα αγγλικά. Στην ταινία «Η Πρόεδρος», η καθηγήτρια Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) διορίζεται νέα πρόεδρος ενός αποτυχημένου τμήματος αγγλικής γλώσσας σε ένα μικρό κολέγιο ελεύθερων τεχνών που ονομάζεται Pembroke University.

Ως η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση, η Ji-Yoon είναι αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγματα. Δεσμεύεται να εξασφαλίσει τη μονιμότητα της συνάδελφου της, Yaz (Nana Mensah), ικανοποιώντας τις ατελείωτες απαιτήσεις των άλλων συναδέλφων της Joan (Holland Taylor), Elliot (Bob Balaban) και του πρύτανη (David Morse), ενώ κρατάει υπό έλεγχο και μυστική την ερωτική της έλξη για τον συνάδελφό της Bill Dobson (Jay Duplass).

Εκτός από την έντονη ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα, η φθινοπωρινή αίσθηση αυτής της κωμικοδραματικής σειράς προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από το σκηνικό της. Το πανεπιστημιακό campus θυμίζει έντονα τη Νέα Αγγλία, με τα διάσημα φθινοπωρινά χρώματα της περιοχής να κυριαρχούν και τα κτίρια να είναι γεμάτα με έπιπλα από μαόνι, δερματόδετα βιβλία και ζεστά τζάκια.

Gilmore Girls

Ίσως η πιο ζεστή και φθινοπωρινή σειρά που υπάρχει, το Gilmore Girls πληροί όλες τις προϋποθέσεις –γοητευτικό σκηνικό μικρής πόλης που είναι συνεχώς καλυμμένο με πεσμένα φύλλα, χνουδωτά πουλόβερ κάτω από όμορφα παλτά και «καφές, καφές, καφές!», όπως θα έλεγε η Lorelai Gilmore (Lauren Graham).

Η ανύπαντρη μητέρα Lorelai και η κόρη της Rory (Alexis Bledel) ήταν πάντα πρώτα καλύτερες φίλες και μετά μητέρα και κόρη -πιθανώς επειδή, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της Rory, ήταν μόνο οι δύο τους. Όταν όμως η Rory γίνεται δεκτή στο διάσημο προπαρασκευαστικό σχολείο Chilton -για εκείνη, ένα απαραίτητο σκαλοπάτι στο δρόμο της προς το Χάρβαρντ- η Lorelai δεν μπορεί να αντέξει τα δίδακτρα και αναγκάζεται να ζητήσει οικονομική βοήθεια από τον Richard (Edward Herrmann) και την Emily (Kelly Bishop), τους πλούσιους γονείς της από τη Νέα Αγγλία, από τους οποίους έφυγε όταν ήταν έφηβη μητέρα.

Οι Gilmore συμφωνούν, με την προϋπόθεση ότι η Lorelai και η Rory θα δειπνούν μαζί τους κάθε Παρασκευή, ώστε να γνωρίσουν την εγγονή τους.

Αν βλέπετε για πρώτη φορά τη σειρά, μην εκπλαγείτε αν, μετά από λίγο χρόνο στο Stars Hollow, αρχίσετε να λαχταράτε λάτε με σιρόπι σφενδάμου και να μιλάτε με ρυθμό φωτός. Απλώς… αυτό είναι το Gilmore Girls!