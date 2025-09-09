Η Ανθή Βούλγαρη εκνευρίστηκε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη συζήτησή της με τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, σχετικά με τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Kύριε Σπανάκη είμαστε εδώ για να ρωτάμε. Όχι, δεν θα το πάμε έτσι σήμερα. Άν θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας. Μισό λεπτό! Όχι! Θέλουμε να απαντάτε, σας παρακαλώ! Να κάνουμε διάλογο», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη.

«Με διακόπτετε σκοπίμως. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή σας κυρία Βούλγαρη», απάντησε ο Βασίλης Σπανάκης, με την Ανθή Βούλγαρη να σχολιάζει: «Είστε πολύ ασεβής κύριε Σπανάκη».