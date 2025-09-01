Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν πρεμιέρα με την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», το πρωί της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου.

«Καλή σας ημέρα κύριες και κύριοι. Καλό Μήνα να έχουμε. Εμείς επιστρέψαμε, καλή σεζόν σε όλους. Καλό Σεπτέμβριο. Δεν θα πούμε ούτε καλό χειμώνα, ούτε τίποτα», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Καλό αποκαλόκαιρο να πούμε. Στην Ελλάδα το καλοκαίρι τελειώνει τον Οκτώβριο. Έπρεπε να έρθουμε στην εκπομπή για να χορέψουμε λίγο. Όλη η ομάδα είμαστε έτοιμη. Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα για πρώτη μέρα», συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.