O Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη κάνουν πρεμιέρα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στις 5.40.

Η ανακοίνωση του MEGA

Το σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση των πολιτών, εδώ και έξι σεζόν. Η «γέφυρα» ανάμεσα στην κοινωνία και την ουσιαστική πληροφόρηση.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει να αναδεικνύει τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις ευκαιρίες της καθημερινότητας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τηλεοπτικό χάρτη.

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 05:40, στην παρουσίαση της εκπομπής επιστρέφουν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, ένα δημοσιογραφικό δίδυμο που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και την αμεσότητά του. Η αδιαμφισβήτητη χημεία μεταξύ τους, βασισμένη στον σεβασμό, την αμοιβαία εκτίμηση και τη φυσική επικοινωνία, διαμορφώνει ένα ενημερωτικό περιβάλλον που εμπνέει εμπιστοσύνη και δημιουργεί το πλαίσιο για ουσιαστική επαφή με το κοινό.

Με πλούσιο ρεπορτάζ, έγκαιρες αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και καλεσμένους τους «διαμορφωτές» της επικαιρότητας, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, να προβληματίζει και να κινητοποιεί.