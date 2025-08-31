Πριν από την έναρξη της νέας σεζόν στην πρωινή ζώνη του Mega, η Ανθή Βούλγαρη μίλησε στο Βήμα της Κυριακής και στην Ελένη Κωνσταντάτου για το άγχος της πρεμιέρας , αλλά και τις νέες λειτουργίες της δημοσιογραφίας τονίζοντας τον διαφορετικό ρόλο των new media.

«Παρά το γεγονός ότι είμαστε οι ίδιοι συνεργάτες και κυρίως οι δυο μας, έχω αυτό το καρδιοχτύπι, σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο. Αυτό είναι συναρπαστικό. Σημαίνει ότι έχουμε αυτή τη σπίθα, τη φλόγα για να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή και να δώσουμε στον κόσμο καινούργια πράγματα και τον καλύτερό μας εαυτό», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.Και πρόσθεσε: «Πρέπει να πηγαίνουμε με την εποχή, δεν μπορείς να μένεις πίσω. Αλλά επειδή η ταχύτητα της ενημέρωσης είναι πολύ μεγάλη, ο ρόλος του επαγγελματία δημοσιογράφου είναι να διασταυρώνει, να ψάχνει, να έχει υπομονή και να φτάνει πίσω από την είδηση.

Το Διαδίκτυο και τα social media δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνει ο δημοσιογράφος.

Κάθε μέσο έχει τον δικό του ρόλο – όπως και η εφημερίδα κάνει κάτι διαφορετικό που ίσως η τηλεόραση δεν μπορεί. Όλα χρειάζονται. Γι’ αυτό τα παραδοσιακά μέσα κρατιούνται, γιατί υπάρχει έρευνα πίσω από την είδηση. Ο ρόλος μας είναι να δίνουμε σωστά την είδηση. Και φυσικά, όσο η εποχή προχωρά, πρέπει κι εμείς να προσαρμοζόμαστε και να βρίσκουμε νέους τρόπους για να παραμένουμε ενδιαφέροντες».