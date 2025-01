Ο ηθοποιός Στιβ Κούγκαν έχει προκαλέσει ανησυχία με τις δηλώσεις που έκανε για την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά για την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, λέγοντας ότι ενδέχεται να μην είναι αντικειμενική, παραδεχόμενος ότι μια σκηνή που ήταν ευνοϊκή προς αυτήν αφαιρέθηκε, προκειμένου να τονιστεί η αμφιλεγόμενη υστεροφημία της.

Η σειρά δύο επεισοδίων με τίτλο Brian and Margaret βασίζεται στην περίφημη συνέντευξη της Θάτσερ με τον δημοσιογράφο, Μπράιαν Γουόλντεν, το 1989 και θα προβληθεί από το βρετανικό Channel 4 στις 30 Ιανουαρίου.

Ο Κούγκαν, 59 ετών, που υποδύεται τον Μπράιαν Γουόλντεν στη σειρά, αποκάλυψε τη «μεγάλη του αντιπάθεια» προς τη Θάτσερ, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «πολύ κατά της Θάτσερ». Σε συνέντευξή του στο Radio Times, παραδέχτηκε ότι ανησυχούσε μήπως η σειρά παρουσιαζόταν υπερβολικά συμπονετική προς την πρώην πρωθυπουργό.

Ο ηθοποιός εξήγησε: «Ένα πράγμα για το οποίο ανησυχούσα για αυτήν τη σειρά ήταν να μην είμαστε υπερβολικά συμπονετικοί λόγω της κληρονομιάς που αφήνει». Μάλιστα, ανέφερε ότι εξέφρασε στην έντονη αντίθεσή του για μια σκηνή του σεναρίου, λέγοντας πως ήταν «πολύ καλή» για τη Σιδηρά Κυρία.

Ο Κούγκαν συμπλήρωσε: «Στην πραγματικότητα, στην επεξεργασία κόψαμε κάτι γιατί το βρήκαμε πολύ καλό και θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι υπήρξε αυτή η ζημιά που έκανε… Είχε όραμα και ζήλο, αλλά της έλειπε η ενσυναίσθηση. Τώρα, πιθανότατα θα διαγιγνώσκετο με κάποια μορφή διαταραχής».

Η Ντέιμ Χάριετ Γουόλτερ, η οποία υποδύεται τη Μάργκαρετ Θάτσερ, δήλωσε ότι δέχτηκε τον ρόλο μόνο λόγω της ομάδας που συμμετείχε στην παραγωγή, ενώ εξήγησε πως ποτέ δεν «συμπάθησε» την πρώην πρωθυπουργό. Η ηθοποιός, που είναι 74 ετών και μεγαλύτερη από τη Θάτσερ μία δεκαετία κατά την εποχή που έδωσε τη συνέντευξη, δήλωσε: «Δεν τη συμπάθησα. Παραμένει αδιαμφισβήτητο πρότυπο για τις γυναίκες πολιτικούς στη χώρα μας και αυτό είναι λυπηρό, γιατί δεν νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό πρότυπο».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η σειρά έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την αντικειμενικότητά της, καθώς οι επικριτικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών για τη Θάτσερ έχουν εγείρει ερωτήματα για την αξιοπιστία της παρουσίασης του χαρακτήρα της. Ο Ντόναλ Μπλέινι, ιδρυτής του Margaret Thatcher Centre, δήλωσε: «Εάν έχουν κοπεί σκηνές που παρουσιάζουν τη Μάργκαρετ Θάτσερ με θετικό τρόπο, όπως παραδέχτηκε ο Κούγκαν, τότε τίθεται ζήτημα νομιμότητας αυτής της σειράς».

Η Ντέιμ Χάριετ, για τον ρόλο της, έκανε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της, με τα μαλλιά της να γίνονται ξανθά και την ενδυμασία της να αντικατοπτρίζει τη χαρακτηριστική εμφάνιση της Θάτσερ με ένα μπλε κοστούμι με σχέδιο γύρω από τον γιακά.

Η σειρά Brian and Margaret έχει γραφτεί από τον βραβευμένο Τζέιμς Γκράχαμ και βασίζεται στο βιβλίο του Ρομπ Μπέρλι «Why is This Lying Bastard Lying to Me?: Searching for the Truth on Political TV».

Η σκηνοθεσία της σειράς ανήκει στον υποψήφιο για Όσκαρ και βραβευμένο με BAFTA, Στίβεν Φρίερς, γνωστό για τις ταινίες A Very English Scandal και Philomena.

Η συνέντευξη του 1989 ανάμεσα στον Μπράιαν και τη Μάργκαρετ έγινε ένας από τους πιο διάσημους πολιτικούς διαλόγους της εποχής και ανέδειξε μια σειρά γεγονότων που κατέληξαν στην παραίτηση της Θάτσερ.

Μετά από εκείνη τη συνέντευξη, οι δύο τους δεν αντάλλαξαν ποτέ ξανά κουβέντα.