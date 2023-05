Συναρπαστικό αθλητικό θέαμα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και μαχητικές τέχνες έρχεται αυτή την εβδομάδα (8-15/5) στο Novasports με τον «τελικό» Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, αλλά και Μονακό – Μακάμπι, Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν, με την εξ’ αναβολής αναμέτρηση Άρης – ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική καθώς και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 10η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League στα Playoffs και με Λεβαδειακός – ΠΑΣ Γιάννινα, Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος για τα Playouts. Παράλληλα, με την τελική φάση Super League K15 με ΠΑΟΚ- Παναθηναϊκός , Ολυμπιακός – ΑΕΛ, και πλούσιο μενού σε Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 και WTA1000 Internazionali BNL d’Italia και ONE Friday Fights 16!

H πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ θα κριθεί αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports! Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχθούν στο ΣΕΦ (Τρίτη 9/5, 21:30) την Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη και του Νικ Καλάθη με στόχο το 3-2 σε νίκες στη μεταξύ τους σειρά που θα τους εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four στο Κάουνας (19-21/5). Οι «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου στην παρουσίαση, τον Φώτη Κατσικάρη στην ανάλυση και όλη την κορυφαία δημοσιογραφική μπασκετική ομάδα με Χρήστου Καούρη, Δημήτρη Καρύδα, Δώρα Παντέλη και Νικήτα Αυγουλή, θα μεταφέρει τα πάντα πριν και μετά το τέλος του αγώνα των «ερυθρόλευκων» με αναλύσεις, σχόλια, καλεσμένους και πλούσιο ρεπορτάζ. Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τους 5ους αγώνες Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβιβ και Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν που θα κρίνει ποιες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για το Κάουνας εκεί όπου ήδη έχει προκριθεί η Μπαρτσελόνα. Το Final Four θα διεξαχθεί 19-21/5 στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας και οι φίλοι του μπάσκετ θα το απολαύσουν αποκλειστικά στο Novasports, όπως και όλη την EuroLeague για τις επόμενες πέντε (5) σεζόν!

Η Stoiximan Super League ολοκληρώνεται με τις δύο τελευταίες αγωνιστικές στα Playoffs και απόψε (21:00) θα διεξαχθεί η εξ’ αναβολής αναμέτρηση Άρης – ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική ενώ για την 10η και τελευταία αγωνιστική (Κυριακή 14/5) θα αναμετρηθούν στο γήπεδο της Τούμπας ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παράλληλα φινάλε έχουμε και στα Playouts με τους αγώνες Λεβαδειακός – ΠΑΣ Γιάννινα, Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος. Οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων, «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τον Γιαννίκο Δούσκα, καθώς και «Monday Football Club» με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Γιάννη Πάγκο.

Παράλληλα, η τελική φάση του πρωταθλήματος υποδομής Κ15 της Super League θα μεταδοθεί και φέτος από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Μετά και την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΛ τερμάτισαν στις 2 πρώτες θέσεις των ομίλων και συνθέτουν την τετράδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime αλλά και το YouTube κανάλι. Στον Α’ ημιτελικό θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός – ΑΕΛ (16:30) και στον Β’ ημιτελικό ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (19:30). Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 14/5 (13:30). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ημίχρονα είναι 40λεπτα ενώ, σε περίπτωση ισοπαλίας, θα διεξάγεται κατευθείαν η διαδικασία των πέναλτι.

Οι λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μοναδικό θέαμα από τα καλύτερα πρωταθλήματα! Στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League δεσπόζουν οι αγώνες Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ – Μπράιτον, με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλο και τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show». Στη Bundesliga το ενδιαφέρον στρέφεται στα παιχνίδια Μπάγερν – Σάλκε, Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ ενώ στη LaLiga Santander τα βλέμματα πέφτουν στους αγώνες Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα, Ρεάλ – Χετάφε. Στη Ligue 1 ξεχωρίζει το Παρί Σεν Ζερμέν – Αζαξιό ενώ αγωνιστική δράση και αμφίρροπα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα και σε Eredivisie, Jupiler Pro League, 2.Bundesliga, LaLiga SmartBank, ενώ η εκπομπή «Matchday Live» με τον Αποστόλη Λάμπο θα καλύψει όλη τη δραστηριότητα του Σαββάτου.

Οι λάτρεις των σπορ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το WTA1000 Internazionali BNL d’Italia στο τένις με τη συμμετοχή της Μαρίας Σάκκαρη, καθώς και το ONE Friday Fights 16 στις μαχητικές τέχνες.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (8-15/5) έχει ως εξής στο Novasports:

Δευτέρα 8 Μαΐου

17:00 Premier League: Φούλαμ-Λέστερ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:00 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Αποστόλη Λάμπο

19:30 Premier League: Μπράιτον-Έβερτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

20:00 Pre Game Show Άρης – ΑΕΚ Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Γιώργου Βασιλείου

21:00 Stoiximan Super League: Playoffs, 9η αγωνιστική Άρης – ΑΕΚ, Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:30 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σαουθάμπτον Νοvasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 LaLiga SmartBank: Εϊμπάρ-Λας Πάλμας Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

23:15 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

00:15 Monday Football Club Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο

Τρίτη 9 Μάϊου

20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη

21:30 EuroLeague Playοffs – 5ος αγώνας Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Νικήτα Αυγουλή

23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη

Τετάρτη 10 Μαΐου

14:00-18:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:00-00:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:00 EuroLeague Playοffs – 5ος αγώνας: Μονακό-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4

22:00 EuroLeague Playοffs – 5ος αγώνας: Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν Novasports Prime

00:00 Playmakers Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και την Δώρα Παντέλη, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη

Πέμπτη 11 Μαΐου

12:00-18:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – 2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

16:30 Super League K15 Τελική Φάση – Α’ ημιτελικός Ολυμπιακός – ΑΕΛ, Novasports Prime και στο στο YouTube του Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

19:30 Super League K15 Τελική Φάση – Β’ ημιτελικός ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, Novasports Prime και στο στο YouTube του Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

20:00-22:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – 2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

Παρασκευή 12 Μαΐου

12:00-18:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – 3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

15:30 Αγώνες πυγμαχίας ONE Friday Fights 16 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 2.Bundesliga – 32η αγωνιστική: Σαντχάουζεν-Χάνσα Ροστόκ Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:00-23:30 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – 3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:30 The Betsson Matchday Preview (M) Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη

21:30 Bundesliga – 32η αγωνιστική: Κολωνία-Χέρτα Βερολίνου Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

22:00 LaLiga Santander – 34η αγωνιστική: Μαγιόρκα-Κάδιθ Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 Ligue 1 – 35η αγωνιστική: Λανς-Ρενς Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 13 Μαΐου

12:00-22:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Φάση των «64» Novasportsextra1 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου και της Χρίστινας Κομίνη

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Γιώργο Λιώρη

14:30 Premier League – 36η αγωνιστική: Λιντς Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

15:00 LaLiga Santander: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

15:00 Serie B – 37η αγωνιστική: Φροζινόνε-Τζένοα Novasports5 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

16:30 Bundesliga: Μπάγερν Μονάχου-Σάλκε Novasports3 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς Novasports News σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Χόφενχαϊμ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Μπόχουμ-Άουγκσμπουργκ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

17:00 Premier League: Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Άστον Βίλα-Τότεναμ Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

17:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Premier League: Σαουθάμπτον-Φούλαμ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:15 LaLiga Santander: Οσασούνα-Αλμερία Novasports1 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

19:30 LaLiga Santander: Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 Stoiximan Super League Playouts, 7η αγωνιστική: Λεβαδειακός – ΠΑΣ Γιάννινα Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

20:00 Stoiximan Super League Playouts: Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

21:30 2.Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Φορτούνα Ντίσελντορφ Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

22:00 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

22:00 LaLiga Santander: Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Ligue 1: Παρί Σεν Ζερμέν-Αζαξιό Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Κυριακή 14 Μαΐου

12:00-22:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Φάση των «32» Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

13:30 Super League K15 Τελικός, Novasports Prime και στο στο YouTube του Novasports.gr σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

14:00 Ligue 1: Κλερμόν-Λιόν Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

14:30 2.Bundesliga: Αννόβερο-Ντάρμσταντ Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

14:30 Jupiler Pro League – Play Offs, 3η αγωνιστική: Αντβέρπ-Κλαμπ Μπριζ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

15:00 LaLiga Santander: Θέλτα-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

15:30 Eredivisie – 32η αγωνιστική: Χρόνιγκεν-Άγιαξ Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:00 Premier League: Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

16:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Ligue 1: Ρεν-Τρουά Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Λεβερκούζεν Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:15 LaLiga Santander: Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

17:45 Eredivisie: Φέγενορντ-Go Ahead Eagles Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:00 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Γιώργο Λιώρη

18:05 Ligue 1: Μονακό-Λιλ Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:30 Bundesliga: Λειψία-Βέρντερ Βρέμης Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:30 Premier League: Άρσεναλ-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

19:30 LaLiga Santander: Βαγιαδολίδ-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Jupiler Pro League – Play Offs, 3η αγωνιστική: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Γκενκ Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:00 Stoiximan Super League Playoffs, 10η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:30 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Γιώργο Λιώρη

21:00 Eredivisie: Άλκμααρ-Έμεν Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

21:45 Ligue 1: Μαρσέιγ-Ανζέ Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

22:00 LaLiga Santander: Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ μέρος Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

Δευτέρα 15 Μαΐου

12:00-18:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Φάση των «16» Novasports6

20:00 Monday Football Club Novasports Prime και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο

20:00-00:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Φάση των «16» Novasports6

22:00 LaLiga Santander: Μπέτις-Βαγιεκάνο Novasports Prime

22:00 Premier League: Λέστερ-Λίβερπουλ Novasports Premier League

22:00 LaLiga SmartBank – 40η αγωνιστική: Λεβάντε-Ίμπιζα Novasports Start