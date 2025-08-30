Στην τελική ευθεία έχει μπει η Τατιάνα Στεφανίδου για την πρεμιέρα της εκπομπής «Power Talk». Η δημοσιογράφος μίλησε τηλεφωνικά στους «Δεκατιανούς» για την καινοτόμο πρότζεκτ που έρχεται στον ΣΚΑΪ θέτοντας καίρια ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία, βάζοντας στο επίκεντρο τον πολίτη.

«Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 17:45 είναι η πρεμιέρα μας στον ΣΚΑΪ. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή, η οποία προσπαθεί να φέρει στο επίκεντρο τη φωνή του απλού πολίτη, φιλοδοξεί να ζωντανέψει τη δημόσια συζήτηση, να κάνει αυτό που κάνουμε όλοι και κάνουν οι πολίτες 24/7 στο διαδίκτυο. Διότι αυτή τη δυνατότητα έκφρασης του πολίτη, τη δίνει το διαδίκτυο. Ο καθένας μπορεί να μπει στα social, να κάνει ένα σχόλιο, να ανεβάσει ένα άρθρο, την άποψή του, ακόμη και να αφήσει ένα emoji κάτω από μια ανάρτηση» , είπε αρχικά η Τατιάνα Στεφανίδου.

Και πρόσθεσε: «Αναρωτηθήκαμε αν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο η τηλεόραση, αν η τηλεόραση είναι ένας κλειστός κύκλος μετάδοσης από τον πομπό στον δέκτη, αν μπορεί να αφουγκραστεί, να συνομιλήσει και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».