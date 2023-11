Ο μοναδικός ηθοποιός και stand up κωμικός Ζήσης Ρούμπος, αναλαμβάνει και αυτό το Σάββατο στις 22:00 να εκτοξεύσει την διάθεσή μας στα ύψη με το πέμπτο επεισόδιο της εκπομπής «ΓKΑΡΑΖ» του ACTION 24.

H Kλαυδία που μας συστήθηκε μέσα από το The Voice ,η φωνή πίσω από το Lonely Heart που την ακούγαμε στο ράδιο και νομίζαμε ότι είναι αμερικάνικο τραγούδι, έρχεται στο «ΓKΑΡΑΖ» και μοιράζεται μαζί μας τα συναισθήματα της όταν o Γιάννης Αντετοκούμπο της έστειλε video επειδή την ξεχώρισε στο The Voice. Πώς αισθάνεται που η Christina Aguilera έκανε like στο ΤikΤok της και παράλληλα έφτασε την κορυφή στο Shazam ενώ είναι μόλις 20 ετών;

Στην συνέχεια η εκρηκτική Χρύσα Κατσαρίνη συναντά τον φίλο της Ζήση και μας αποκαλύπτει πώς μία καλοκαιρινή δουλειά σε σουβλατζίδικο της άλλαξε όλη της την ζωή και αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Τι ακραίο της έχει συμβεί σε γυρίσματα; Τέλος, μας μιλά για την ολοκλήρωση της επιτυχημένης πανευρωπαϊκής της περιοδείας με την παράσταση «Κουβέρτα».

Το «ΓΚΑΡΑΖ», η διαφορετική πρόταση στην ελληνική τηλεόραση, έρχεται αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του ΑCTION 24 το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 22:00 το βράδυ με πολλές αποκαλύψεις και φυσικά πολύ μουσική και τραγούδι.