Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει ανέβει επίπεδο ως αθλητής και αυτό το αναγνωρίζει φυσικά και ο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος δεν αποκλείει ακόμη και το παγκόσμιο ρεκόρ από τον «Μανόλο» στο άλμα επί κοντώ.

Οι δυο τους θα είναι αντίπαλοι στον τελικό των Diamond League που θα γίνει την Τετάρτη (27/8) και την Πέμπτη (28/8) στη Ζυρίχη, πάνω από όλα όμως είναι φίλοι και υπάρχει αληθινή εκτίμηση του ενός προς τον άλλον.

Αυτό φάνηκε και στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης (26/8), όπου ο Ντουπλάντις ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο νέου παγκόσμιου ρεκόρ (είναι στο 6,29μ.) και αν θα είναι αυτός που θα το κάνει, με τον Καραλή να κάθεται ακριβώς δίπλα του.

«Δεν ξέρεις ποτέ, Ειλικρινά, αυτός ο τύπος κάνει τρελά άλματα φέτος, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εγώ προσπαθώ να μεγιστοποιήσω τις μέρες μου στην κορυφή, κι αν νιώθω μέσα στον αγώνα ότι είμαι σε θέση να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, θα το προσπαθήσω», είπε σχετικά ο Ντουπλάντις, ενώ ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είπε τα εξής…

«Στο επί κοντώ είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και όταν θέτουμε νέους στόχους και πετυχαίνουμε είμαστε πραγματικά χαρούμενοι ο ένας για τον άλλον, γιατί αυτό σημαίνει ότι εξελίσσουμε το άθλημα.

Εκτός από τον Μόντο, φυσικά, που έχει κάνει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, έχουμε τόσους πολλούς άλτες που είναι σε θέση να πηδήξουν πάνω από τα έξι μέτρα και έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μεγάλες μάχες.

Ο Μόντο πιέζει τα όρια και προσπαθεί να μας πιέσει και εμείς τον κυνηγάμε, αλλά όλοι εξελίσσουν το άθλημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε κι εμείς εδώ και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Όλοι παρακολουθούν επί κοντώ και ακόμη και στη Λωζάνη, που ο Μόντο δεν ήταν εκεί, το κοινό εμφανίστηκε, όλοι ήρθαν και μας έδειξαν αγάπη».