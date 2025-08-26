Το πρώτο «καλησπέρα» της τηλεοπτικής σεζόν, είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος, το μεσημέρι της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, μέσω της εκπομπής «Live News» που έκανε πρεμιέρα για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Σε ανάρτηση που έκανε ο επίσημος λογαριασμός του MEGA στα social media, φαίνονται και οι τελευταίες στιγμές πριν ο Νίκος Ευαγγελάτος ξεκινήσει την πρώτη εκπομπή της σεζόν.

Περπατώντας στους διαδρόμους και χαιρετώντας τους συναδέλφους, ο δημοσιογράφος αστειεύεται λέγοντας πως ποτέ πριν από την εκπομπή δεν μπαίνει στο ασανσέρ γιατί αν «μείνει» τότε η εκπομπή δεν θα έχει παρουσιαστή.