Μία γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θύμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, απευθύνει δραματική έκκληση προς τον Έλον Μασκ, προκειμένου να κατέβουν οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε εικόνες της κακοποίησής της, οι οποίες συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο Χ.

«Είναι εξοργιστικό να μαθαίνω πως η δική μου κακοποίηση –και των τόσων άλλων– συνεχίζει να διακινείται και να εμπορευματοποιείται. Κάθε φορά που κάποιος πουλάει ή μοιράζεται υλικό παιδικής κακοποίησης, τροφοδοτεί το αρχικό, φρικτό έγκλημα» συγκλονίζει η γυναίκα με το ψευδώνυμο Zora.

Η πλατφόρμα X υποστηρίζει πως έχει «μηδενική ανοχή» απέναντι στο υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM) και ότι η αντιμετώπιση των δραστών αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα».

«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Δεν ήταν ποτέ, και δεν θα γίνει ποτέ»

Η υπόθεση της Zora ήρθε στο φως μέσα από εκτενή έρευνα του BBC για το παγκόσμιο εμπόριο υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης – μια αγορά που υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Παιδικής Ασφάλειας, Childlight.

Το BBC εντόπισε φωτογραφίες της Zora σε λογαριασμό της πλατφόρμας X, ο οποίος πουλούσε υλικό κακοποίησης μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram. Η δημοσιογραφική ομάδα εντόπισε και τραπεζικό λογαριασμό που συνδεόταν με άτομο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, το οποίο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας άγνοια και λέγοντας ότι θα ελέγξει την τράπεζά του. Δεν κατονομάζεται, καθώς δεν έχει αποδειχθεί η εμπλοκή του.

Η Zora κακοποιήθηκε σε μικρή ηλικία από συγγενικό της πρόσωπο. Οι εικόνες της κακοποίησής της έχουν διαδοθεί σε δίκτυα παιδόφιλων και συνεχίζουν να κυκλοφορούν επί δεκαετίες.

«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Δεν ήταν ποτέ, και δεν θα γίνει ποτέ», λέει η ίδια. «Όσοι διακινούν αυτό το υλικό δεν είναι απλοί θεατές – είναι συνεργοί στο έγκλημα».

«Έχω βίντεο με μωρά»: Οι δυσκολίες της καταπολέμησης διακίνησης υλικού κακοποίησης

Αρχικά, οι εικόνες της Zora κυκλοφορούσαν μόνο στο dark web. Πλέον, όμως, σύνδεσμοι με το υλικό της κακοποίησής της προβάλλονται ανοιχτά στην πλατφόρμα X, σύμφωνα με την έρευνα.

Η καταπολέμηση του φαινομένου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη: το 2024, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) των ΗΠΑ δέχθηκε περισσότερες από 20 εκατομμύρια αναφορές για περιπτώσεις υλικού παιδικής κακοποίησης από τεχνολογικές εταιρείες.

Ακτιβιστές της ομάδας Anonymous, που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη διακίνηση τέτοιου υλικού, εντόπισαν δεκάδες παρόμοιους λογαριασμούς στο X. Μόλις ένας λογαριασμός διαγραφεί, δημιουργείται άμεσα καινούργιος. Ένας από τους διακινητές δήλωσε ανοιχτά πως διαθέτει «χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες», ακόμη και περιπτώσεις βιασμού ανηλίκων.

«Έχω βίντεο με μωρά. Παιδιά ηλικίας 7–12 ετών», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο διακινητής πρόσφερε «VIP πακέτα» με συλλογές υλικού κακοποίησης, τα οποία προωθούσε μέσω Telegram σε παιδόφιλους σε όλο τον κόσμο.

Η μέθοδος με την οποία προωθούνται οι εικόνες της Zora είναι κοινή μεταξύ εκατοντάδων διακινητών παγκοσμίως. Συχνά, χρησιμοποιούνται «αθώες» εικόνες και κωδικοποιημένα hashtags, ώστε να παρακάμπτονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι στις πλατφόρμες.

Η στάση των εταιρειών και η έκκληση της Zora

Ο Έλον Μασκ είχε δηλώσει πως η καταπολέμηση του υλικού παιδικής κακοποίησης είναι «ύψιστη προτεραιότητά του» όταν εξαγόρασε το Twitter το 2022. Ωστόσο, ειδικοί, όπως ο Λόιντ Ρίτσαρντσον από το Καναδικό Κέντρο για την Παιδική Προστασία (CCCP), τονίζουν πως οι προσπάθειες των εταιρειών είναι ελλιπείς.

«Η αφαίρεση ενός λογαριασμού είναι το ελάχιστο. Οι χρήστες επιστρέφουν εύκολα με νέους λογαριασμούς λίγες μέρες μετά», αναφέρει.

Η πλατφόρμα X απάντησε πως επενδύει σε «τεχνολογίες ανίχνευσης» και συνεργάζεται με σχετικούς οργανισμούς και τις αρχές.

Η Zora, όταν ενημερώθηκε πως οι φωτογραφίες της συνεχίζουν να διακινούνται, απηύθυνε έκκληση προς τον Έλον Μασκ: «Η κακοποίησή μας διακινείται, ανταλλάσσεται και πωλείται στην εφαρμογή που σας ανήκει. Αν θα ενεργούσατε άμεσα για να προστατεύσετε τα δικά σας παιδιά, σας ικετεύω να κάνετε το ίδιο για εμάς. Η ώρα για δράση είναι τώρα».