Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η Μαρία Αριστοτέλους, αθλήτρια του επί κοντώ από την Κύπρο, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του αθλητισμού.

«Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις» έγραψε, σε ανάρτησή του ο αδερφός της.

Ο σύζυγός της, Ανδρέας Χειμωνίδης, έγραψε «στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους».

«Έχω διαγνωστεί με καρκίνο»

Η Μαρία Αριστοτέλους είχε ανακοινώσει το 2023 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. «Έχω διαγνωστεί με καρκίνο. Όχι δεν είμαι έγκυος. Και ναι αυτό που έχω είναι πιο σπάνιο από το να κέρδιζα το τζόκερ, είναι κάτι που ΔΕΝ συμβαίνει σε ενήλικες και είμαι πολύ “άτυχη”. Ή μήπως όχι; Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος που πλέον έχω διάγνωση -όσο βαριά και να ‘ναι- αφού μου δίνει την ευκαιρία της θεραπείας.

Γιατί στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται -ο καθείς κουβαλάει το σταυρό του- σημασία έχει να χαμογελάμε στα δύσκολα, να διασκεδάζουμε τις χαρές και να εξοπλιζόμαστε με λίγη παραπάνω τρέλα μέχρι το αύριο. Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει» έγραφε στην ανάρτησή της η Μαρία Αριστοτέλους.