Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ηγηθεί σε «ευρεία σύσκεψη» που έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα, με αντικείμενο τη διαχείριση της επόμενης φάσης του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως γνωστοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ.

«Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο (…) υπό τη διεύθυνση του προέδρου», όπου θα συζητηθεί «πολύ πλήρες σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε για την επόμενη μέρα» στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου, είπε ο κ. Γουίτκοφ στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.