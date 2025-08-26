Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε τα ευρήματα μιας αρχικής έρευνας που πραγματοποίησε σχετικά με τις επιθέσεις του σε νοσοκομείο στη νότια Λωρίδα της Γάζας χθες, σύμφωνα με το Sky News.

Το υπουργείο Υγείας της περιοχής ανέφερε ότι 20 άτομα σκοτώθηκαν σε εκείνη την επίθεση -εκ των οποίων πέντε ήταν δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι δυνάμεις «εντόπισαν μια κάμερα» που είχε τοποθετηθεί από τη Χαμάς «στην περιοχή του Νοσοκομείου Νάσερ» και χρησιμοποιούνταν για «παρακολούθηση των στρατιωτών του IDF».

«Το συμπέρασμα αυτό ενισχύθηκε περαιτέρω, μεταξύ άλλων λόγων, από την τεκμηριωμένη στρατιωτική χρήση νοσοκομείων από τις τρομοκρατικές οργανώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου», ανέφερε ο IDF.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι έξι από τους νεκρούς ήταν «τρομοκράτες».

«Ταυτόχρονα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου εκφράζει λύπη για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε σε πολίτες», αναφέρει επίσης η ανακοίνωση.

Ο IDF δήλωσε ότι η έρευνα θα εξετάσει περαιτέρω δύο πτυχές του περιστατικού:

τη «διαδικασία έγκρισης πριν από την επίθεση», συμπεριλαμβανομένων των «οπλισμάτων που εγκρίθηκαν για την επίθεση και του χρόνου έγκρισης»

και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πεδίο.

«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τόνισε ότι ο IDF κατευθύνει τις ενέργειές του αποκλειστικά σε στρατιωτικούς στόχους», κατέληξε ο στρατός.