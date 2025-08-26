Η Χαμάς απέρριψε το βράδυ της Τρίτης τις αναφορές του ισραηλινού στρατού σχετικά με την επιδρομή στο νοσοκομείο της Γάζας τη Δευτέρα, όπου μεταξύ άλλων έχασαν τη ζωή τους πέντε δημοσιογράφοι, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισλαμιστικού κινήματος.

Αντιδρώντας στην «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού που εξηγεί ότι είχε βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ και τη χρησιμοποιούσε «για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων», το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για «αβάσιμο ισχυρισμό, που στερείται οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, και αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή».