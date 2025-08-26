Φλέγεται το Ισραήλ με χιλιάδες Ισραηλινούς να ενώνονται με Παλαιστίνιους, αλλά και Άραβες πολίτες του εβραϊκού κράτους ζητώντας εδώ και τώρα να υπάρξει ειρήνη στη Γάζα. Παράλληλα, κατηγόρησαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιδιώκει τη συνέχιση του πολέμου για να παραμείνει στην εξουσία.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι διαδηλωτές ήταν μερικές εκατοντάδες που δεν ζήτησαν εκεχειρία, αλλά απελευθέρωση των ομήρων, υποστηρίζοντας δηλαδή τη θέση του Νετανιάχου, ότι χωρίς συμφωνία δεν υπάρχει ειρήνη.

Ωστόσο, φωτογραφίες από διεθνή πρακτορεία όπως το Associated Press και ανταποκριτές από διεθνή ΜΜΕ, όπως ο Guardian ή το Sky News δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, κάτι που αποτυπώνεται και σε συνθήματα που έγραψαν στα αγγλικά Ισραηλινοί διαδηλωτές.

«Ο Νετανιάχου μας σκοτώνει για να σώσει τον κ… του» και «κάνει Ολοκαύτωμα στη Γάζα. Αυτό που έζησαν οι προγονοί μας από τους Ναζί», ήταν μερικά από τα συνθήματα.

Επίσης, σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διαδηλωτές να στήνουν οδοφράγματα, να καίνε κάδους και να κλείνουν αυτοκινητόδρομους.

Endless column of cars STUCK in Tel Aviv as protestors BLOCK major highway



New angle footage shows hundreds of cars PARALYZED as thick black smoke rises



Footage from Anadolu pic.twitter.com/iLIhNIhNLp — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) August 26, 2025

Αίτημα του κόσμου είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά και να υπάρξει συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και για την επιστροφή των σορών όσων έχουν πεθάνει. «Θέλουμε να θάψουμε τους νεκρούς μας. Δεν έχουμε κάτι να κλάψουμε», ούρλιαξε μια γυναίκα με δάκρυα στα μάτια.

⚡️JUST IN: A Jewish protester in Tel Aviv:



"Israel is doing now a holocaust in Gaza worst than the German Nazi did on 1942 to the Jews and I hope this time the world will intervene"



🛑 Amram Zahavi:



"Im calling the world to help us from outside because Israel is doing now a… pic.twitter.com/3dI11eu2Df — Suppressed News. (@SuppressedNws) August 19, 2025

Οι διαδηλώσεις φουντώνουν όσο περνάει ο καιρός και διοργανώνονται όλες τις ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ συχνό μέρος συγκεντρώσεων είναι η οικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Επιπλέον, αρκετές οργανώνονται από πρώην ή και εν ενεργεία στρατιωτικούς, που υποστηρίζουν ότι δεν κατατάχτηκαν στον στρατό για να πολεμούν για τα συμφέροντα ενός πολιτικού.

Μέχρι στιγμής, η ισραηλινή κυβέρνηση υποτιμά τις διαδηλώσεις, αλλά και τον όγκο τους, ενώ με σχετικά πρόσφατο νόμο μπορεί να συλληφθούν Ισραηλινοί που δημόσια επικρίνουν τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στη Γάζα.

