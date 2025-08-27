Με την κυβέρνηση να μην αποκλίνει από τον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής της, ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και υγείας, κάτι που σηματοδότησε και ο πρωθυπουργός με τις πρώτες επισκέψεις του για τη νέα σεζόν σε δημόσιο σχολείο που αποκτά ανακαινισμένες υποδομές και αντιστοίχως χθες στο Ιπποκράτειο, όπου ενημερώθηκε για τα εκτεταμένα έργα αναβάθμισης των υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη με αιχμή την ανακαίνιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών, σε πρώτο πλάνο συνεχίζει και λογικά να βρίσκεται η σύνθεση της δέσμης των μέτρων – εξαγγελιών που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου.

Μακριά από λογικές των «λεφτόδεντρων»

Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη σημείωνε στο Νewsbeast ότι «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει σε καμία περίπτωση τις λογικές των λεφτόδεντρων», καυτηριάζοντας τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και επαναλαμβάνοντας ότι στον κεντρικό άξονα των εξαγγελιών θα βρίσκεται η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι και η ενίσχυση της μέσης ελληνικής οικογένειας. «Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά από τη μεσαία τάξη, και να τα δώσουμε στους φτωχότερους, θέλουμε να γίνουν πλουσιότεροι όλοι. Δηλαδή, ν’ ανέβει το εισόδημα και των φτωχότερων και της μεσαίας τάξης», πρόσθετε χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου, το οικονομικό επιτελείο θα επιμείνει στο μεγάλωμα της πίτας. Το κόστος των εξαγγελιών υπολογίζεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ με το 1 δισ. ευρώ να προέρχεται από τις πολύ καλύτερες των προβλέψεων επιδόσεις του προϋπολογισμού τόσο σε έσοδα όσο και σε δαπάνες, και τα 500 εκατ. ευρώ να εξοικονομούνται από τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες.

Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες:

Μειώσεις φόρων για τα μεσαία εισοδήματα, με παρεμβάσεις σε κλιμάκια και συντελεστές της φορολογικής κλίμακας.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά.

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα εισοδήματα από ενοίκια.

Χορήγηση κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια που κατέχουν.

Αποδομούν την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης

Το κυβερνητικό επιτελείο αναδεικνύει αδιαμφισβήτητα στοιχεία που πιστοποιούν – όπως τονίζεται – την πρόοδο της οικονομίας, επιχειρώντας να αποδομήσουν την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης.

Μεταξύ αυτών:

Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 αυξήθηκε κατά 35,4% στα 880 ευρώ, με δέσμευση της κυβέρνησης να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. Ο μέσος μισθός από 1.046 ευρώ το 2019 αυξήθηκε κατά 28% στα 1.342 ευρώ το 2024 με περαιτέρω αύξηση φέτος λόγω και της ανόδου του κατώτατου μισθού και δέσμευση για 1.500 ευρώ έως το 2027. Οι επενδύσεις από 20,3 δισεκατομμύρια το 2019 αυξήθηκαν 78% στα 36,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ως προς το ΑΕΠ οι επενδύσεις από το 11% που ήταν το 2019 διαμορφώθηκαν στο 15,3%.

«Όποιος θέλει να λογίζεται ως υπεύθυνος πρέπει να συνοδεύει κάθε πρόταση για αύξηση κρατικής δαπάνης με την ισοδύναμη πρόταση μόνιμης αύξησης εσόδων, δηλαδή φόρων ή μόνιμης περικοπής δαπανών», τονίζει ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος, εξηγώντας ότι αυτοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, διαφορετικά η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στη διεθνή ανυποληψία.