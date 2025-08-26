Στα Χανιά, εκατοντάδες πιστοί προσέρχονται στον ναό του Αγίου Φανουρίου στον Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι) και στον ναό που βρίσκεται στην εθνική οδό Χανίων- Ρεθύμνου, με τις φανουρόπιτες που θέλει η παράδοση.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η φανουρόπιτα φτιάχνεται με συγκεκριμένα υλικά και αρχικά ευλογείται από τον ιερέα και στη συνέχεια κόβεται σε κομμάτια και μοιράζεται στον κόσμο.

Σύμφωνα με την εικόνα του, ο άγιος ήταν νεαρός στρατιώτης ο οποίος υπέστη 12 μαρτύρια.

Έξω από τον ναό, μικροπωλητές είχαν στήσει πάγκους, δημιουργώντας ατμόσφαιρα πανηγυριού, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα σχημάτιζαν ουρά χιλιομέτρων ενώ οι εν κινήσει οδηγοί πήγαιναν σημειωτόν.