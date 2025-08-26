Ο Τιν Γεντβάι είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Ρουί Βιτόρια για τη ρεβάνς ρου Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ στα play off του Europa League.

Οι «πράσινοι» έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και θα προσπαθήσουν την Πέμπτη (28/8) στη ρεβάνς να σφραγίσουν το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Μια πρόκριση που ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει να πάρει έχοντας μόνο μία απουσία και συγκεκριμένα αυτή του Γεντβάι, ο οποίος ακολούθησε θεραπεία την Τρίτη (26/8).

Από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι είναι διαθέσιμοι και θα βρίσκονται στην αποστολή που θα αναχωρήσει την Τετάρτη (27/8) για Τουρκία, με την ενημέρωση της ΠΑΕ για την προπόνηση της Τρίτης να αναφέρει τα εξής…

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο την τουρκική Σαμσουνσπόρ. Η αποστολή του Τριφυλλιού αναχωρεί το μεσημέρι της Τετάρτης με προορισμό τη Σαμψούντα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι. Στην αποστολή μετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσουνσπόρ».