Νέα δεδομένα φέρνει στο φως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο τα ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ την Τρίτη ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης, «στα μέσα Ιουλίου είχαμε αποκαλύψει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ευρωπαϊκών ταμείων στο όνομα των ΕΛΤΑ. Αφετηρία αυτής της έρευνας είχε υπάρξει ένας εσωτερικός έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον οποίο είχε προκύψει ότι το 2022 εκατοντάδες αγρότες είχαν ζητήσει επιδοτήσεις για βοσκοτόπια που στις πλαστές αιτήσεις που είχαν καταθέσει, εμφανίζονταν να έχουν μισθώσει από τα ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας μάλιστα στα μισθωτήρια συμβόλαια το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ».

Μόνο το 2019, προσθέτει, «από τον έλεγχο είχε προκύψει ότι 456 αγρότες είχαν εισπράξει επιδοτήσεις με αυτή τη μέθοδο ενώ τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν να έχουν στην ιδιοκτησία τους 4.500 αγροτεμάχια, κάτι που όπως γίνεται αντιληπτό δεν ισχύει».

«Για την υπόθεση διεξάγεται ήδη από τα τέλη του 2023 ποινική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι μόλις πρόσφατα οι δύο Ευρωπαίες Εισαγγελείς απέστειλαν παραγγελία στην οικονομική αστυνομία, εμπλέκοντας την στην έρευνα για αυτήν την πρωτοφανή υπόθεση. Υπολογίζεται με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει ότι το συνολικό ποσό που είχε δοθεί ως επιδότηση με αυτό το τέχνασμα ανήλθε στα 15,2 εκατ. ευρώ ενώ έχει προκύψει εμπλοκή στην υπόθεση συνολικά 280 κέντρων υποδοχής δηλώσεων ανά την Ελλάδα», κατέληξε ο ίδιος.