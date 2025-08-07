Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε δηλώσεις που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίου ειδήσεων του Star υποστηρίζει ότι οι επιδοτήσεις που έλαβε είναι καθόλα νόμιμες, ενώ αναφέρει επίσης ότι οι Αρχές γνωρίζουν ποια άτομα ελέγχονται.

«Οι αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση ξέρουν ποιοι είναι οι δύο που ελέγχονται για τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση; Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθόλα νόμιμες. Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας» τονίζει η επιχειρηματίας και πολιτεύτρια της ΝΔ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα περιμένει και το πόρισμα Βουρλιώτη.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα θα διενεργήσει εκτεταμένες διασταυρώσεις σε όλους τους ελεγχόμενους, π.χ. για το κατά πόσο αντιστοιχούν τα δηλωμένα ζώα με τους κτηνιατρικούς εμβολιασμούς και τα αρχεία των σφαγείων, ενώ μπορεί να δεσμεύσει προληπτικά τραπεζικούς λογαριασμούς αν υπάρχουν ενδείξεις απάτης ή φοροδιαφυγής.

Ο σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, υποστηρίζει ότι τα χρήματα που έλαβε η σύζυγος της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν αγορά αγροτικών μηχανημάτων.

«Ό,τι αφορά για εμένα, είναι περίπου 250 βοοειδή, γύρω στα 80 γιδοπρόβατα και 272 στρέμματα χωράφια. Όσο για τη σύντροφο μου, που την κατηγορούν και την έχουν ξεφτιλίσει στο Πανελλήνιο όπως κι εμένα, η σύντροφος μου πήρε τα τελευταία 6 χρόνια 96.000 ευρώ. Από τα οποία τα 87.000 ευρώ αφορούν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά είναι για αγορά αγροτικών μηχανημάτων, δηλαδή δεν είναι κάτι για ζώα και χωράφια. Τα υπόλοιπα 9 χιλιάρικα είναι από τα χωράφια της, τα οποία έχει».