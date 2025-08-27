Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα, Τετάρτη 27/8 ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το έδαφος της Υεμένης, τρεις ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν εναντίον εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του κινήματος ανταρτών Χούθι στη Σανάα, όπου σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι, κατά εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της παράταξης αυτής, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Αφού ενεργοποιήθηκαν σειρήνες» της αεράμυνας «σε πολλούς τομείς του Ισραήλ, πύραυλος που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη αναχαιτίστηκε» από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, γνωστοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως άκουσε σειρήνες στην Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ