Με στόχο οι φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων και επαγγελματιών να αποτελέσουν μια τυπική διαδικασία, η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει περαιτέρω αλλαγές που θα οδηγήσουν στην αύξηση των προσυμπληρωμένων κωδικών, αλλά και των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων.

Φέτος προεκκαθαρίστηκαν περισσότερες από 1,3 εκατ. δηλώσεις, ενώ τον επόμενο χρόνο στόχος είναι ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τα 2 εκατ. Κάθε χρόνο θα αυξάνονται οι «αυτόματες» δηλώσεις, καθώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία προσφέρουν στη φορολογική διοίκηση όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε οι δηλώσεις έως το 2028 να υποβάλλονται στο σύνολό τους αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Βέβαια, οι φορολογούμενοι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούν έναν έλεγχο, δεδομένου ότι αυτοί διατηρούν την υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης.

Οι αλλαγές που έρχονται

Για το επόμενο έτος η ΑΑΔΕ σχεδιάζει:

Την πλήρη προσυμπλήρωση των κωδικών που αφορούν τα ακίνητα. Από τα εισοδήματα από ενοίκια στο έντυπο Ε2 και τα οποία θα μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1, τον αριθμό μισθωτηρίου κ.λπ. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν και από το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι νέες εφαρμογές, όπως το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους.

Τα στοιχεία των τόκων να «ανεβαίνουν» αυτόματα, χωρίς να είναι απαραίτητα τα αναδυόμενα παράθυρα.

Πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3, τα δεδομένα του οποίου θα μεταφέρονται αυτόματα και στο Ε1. Τα στοιχεία θα αντλούνται από τα myDATA.

Κάθε χρόνο θα αυξάνονται οι οριστικοποιημένες δηλώσεις, ώστε σε λίγα χρόνια όλες να υποβάλλονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

«Προκάτ» δηλώσεις

Μετά τις αλλαγές που έγιναν για πρώτη φορά φέτος με τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για την αποστολή των στοιχείων από όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις, με κυρώσεις για όσους καθυστερούν, αλλά και της έναρξης νωρίτερα της υποβολής των δηλώσεων χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, η ΑΑΔΕ προχωράει στο επόμενο βήμα, το οποίο προβλέπει την αύξηση των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων.

Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρουν από το οικονομικό επιτελείο, επιτυγχάνεται αφενός η περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων, αφετέρου κλείνουν παράθυρα φοροδιαφυγής με τις αυξομειώσεις εσόδων και εξόδων.

Ήδη συμπληρώνονται από την εφορία οι κωδικοί του εντύπου Ε1, με τους φορολογουμένους ωστόσο να μπορούν να κάνουν αλλαγές, το έντυπο Ε3 και οι δηλώσεις ΦΠΑ τόσο ως προς το σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών. Το επόμενο έτος θα είναι προσυμπληρωμένα και τα εισοδήματα που προκύπτουν από το έντυπο Ε2, δηλαδή τα εισοδήματα από ακίνητα.

Τι ισχύει σήμερα

Εδώ και χρόνια είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία των εισοδημάτων και των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα.

Μέχρι και φέτος οι φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις και δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση δεν χρειάστηκε να συμπληρώνουν τη φορολογική τους δήλωση. Το βασικό έντυπο Ε1 ήταν έτοιμο προς υποβολή από τη φορολογική διοίκηση. Το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να ελέγξουν εάν τα ποσά που ήταν προσυμπληρωμένα, όπως μισθοί, συντάξεις, αποδείξεις, δάνεια, κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λπ. ήταν σωστά.

Έντυπο Ε3

Πολλοί κωδικοί ήταν προσυμπληρωμένοι και στην κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3). Η ΑΑΔΕ είχε προσυμπληρώσει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με βάση τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.