Ένας άνδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο ένιωσε «λύπη» όταν ανακάλυψε μια λίμνη με φωτεινό ροζ χρώμα, την οποία αρχικά θεώρησε αποτέλεσμα βιομηχανικής ρύπανσης — όμως η αιτία ήταν φυσική.

«Έμεινα άφωνος, καθώς δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Μπάρι Νάιτ, 61 ετών, στο South West News Service.

Ο ηλικιωμένος Βρετανός συνάντησε το παράξενα χρωματισμένο υδάτινο σώμα ενώ περπατούσε στο μονοπάτι King Charles III England Coast Path, κοντά στο Queenborough στο Sheppey, Kent, στις 22 Αυγούστου.

The incredible sight was first spotted by Barry Knight, 61, while he was walking the King Charles III England coast path, near Queenborough, in Sheppey, Kent.https://t.co/xErqT2xN79 — billyWales88 (@BillyWales88) August 25, 2025

«Ξέρω ότι σε διάφορα μέρη του κόσμου υπάρχουν ροζ λίμνες λόγω φυσικών παραγόντων, αλλά αυτό δεν είναι συνηθισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε ο Νάιτ.

Ο Νάιτ είχε προγραμματίσει τη διαδρομή των 21 μιλίων, που εκτείνεται από το Queenborough μέχρι το Laysdown, όταν σταμάτησε ξαφνικά από την θέα της λίμνης.

«Ήμουν περίπου μισή ώρα μέσα στη διαδρομή όταν την είδα», θυμάται. «Σκέφτηκα: “Ω Θεέ μου, μια ροζ λίμνη, με γελούν τα μάτια μου; Πρέπει να είναι σπάνιο.“»

Γύρω από τη λίμνη υπήρχε αρκετή σκουριά και ένα αυτοκίνητο είχε αναποδογυρίσει στο πίσω μέρος.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τη λίμνη, μήκους 65 μέτρων, με φωτεινό ροζ χρώμα σαν Pepto Bismol και με μια γαλάζια απόχρωση γύρω από τις άκρες.

Αν και ο συνταξιούχος γνώριζε την ύπαρξη φυσικά ροζ λιμνών, το φαινόμενο δεν είναι κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να πιστέψει ότι η λίμνη είχε βαφτεί τεχνητά.

«Ήταν πραγματικά λυπηρό, καθώς σκέφτηκα: “Αυτό δεν είναι φυσικό”», είπε ο περιπατητής. «Νόμιζα ότι ήταν ανθρώπινο έργο — η περιοχή φαινόταν πρώην βιομηχανική».

«Υπήρχε επίσης μια αφύσικη, δυσάρεστη, λίγο σαν θειάφι μυρωδιά, αλλά δεν ξέρω αν την φανταζόμουν λόγω του χρώματος», πρόσθεσε ο Νάιτ, που δεν είχε ξαναπερπατήσει στην περιοχή.

Η παράξενη θέα τον γέμισε «λύπη».

Παρά το ασυνήθιστο χρώμα, η λίμνη δεν οφείλεται σε βιομηχανικά απόβλητα ή άλλες τεχνητές αιτίες.

Ένας εκπρόσωπος της Environment Agency δήλωσε ότι το χρώμα είναι φυσικό φαινόμενο και προκαλείται από «φυσικά αναπτυσσόμενα φύκη ή βακτήρια».

Η διαδικασία αυτή εμφανίζεται συνήθως το καλοκαίρι λόγω υψηλών θερμοκρασιών, δίνοντας νέο νόημα στον όρο «καυτό ροζ».

Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι «υψηλές συγκεντρώσεις φυκιών μπορεί να είναι επιβλαβείς, οπότε άνθρωποι και ζώα θα πρέπει να αποφύγουν την επαφή με το νερό ή τον αφρό».

Η Αυστραλία φιλοξενεί πολλές ροζ λίμνες, οι οποίες είναι περίπου δέκα φορές πιο αλμυρές από τον ωκεανό, προσελκύοντας φύκη και βακτήρια. Τα μικροοργανισμοί αυτά παράγουν β-καροτένιο — μια κόκκινο-πορτοκαλί χρωστική που δίνει επίσης το χρώμα σε καρότα, αστακούς και φλαμίνγκο — μετατρέποντας ουσιαστικά το νερό σε «ροζέ».