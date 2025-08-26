Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιερά Μονή Σινά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά έφτασε στον χώρο της Μονής και, σε συνεργασία με τους μοναχούς που τον στηρίζουν καθώς και με τους Βεδουίνους που συνδέονται με τη Μονή, απηύθυνε κάλεσμα στους δέκα μοναχούς που είχαν ταχθεί εναντίον του να συμμορφωθούν με την πειθαρχία και τους κανόνες λειτουργίας.

Επειδή εκείνοι αρνήθηκαν, απομακρύνθηκαν και πλέον βρίσκονται εκτός Μονής.

Η πλευρά του Αρχιεπισκόπου κάνει λόγο για προσπάθεια επαναφοράς της νομιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνέλευση των μοναχών, κατά την οποία συγκροτήθηκε νέα Σύναξη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξελίξεις.

Ολόκληρη η δήλωση του:

«Ἐφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την συνδιαλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε συγγνώμη».

Δείτε την ανακοίνωση: