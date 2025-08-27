Συντρίμμια από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή μιας πολυκατοικίας στην πόλη Ραστόφ του Ντον, αναγκάζοντας τις αρχές να απομακρύνουν άμεσα 15 κατοίκους, όπως ενημέρωσε νωρίς σήμερα μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της Ραστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ.

Το «σημαντικότερο» είναι πως «κανένας δεν τραυματίστηκε», σημείωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Σλιούσαρ, που διαβεβαίωσε ότι η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.

Rostov, Russia. It’s clear that the house wasn’t the target, but more incidents like this and the killing of innocents won’t seem so amusing to them anymore.



Russian government doesn’t even try to protect their people from the war they started and refuse to end. And from russian… pic.twitter.com/eHV6Gj6VzM — Victoria (@victoriaslog) August 26, 2025

Νωρίτερα, ο κ. Σλιούσαρ ανακοίνωνε ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δέκα ουκρανικά drones σε διάφορους τομείς της περιφέρειας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ουκρανικής πλευράς ως αυτό το στάδιο. Το Κίεβο, που έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές του είδους στη ρωσική επικράτεια, κάνει λόγο για ανταπόδοση των συνεχιζόμενων πληγμάτων της Μόσχας.

Και οι δυο πλευρές αρνούνται πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

πηγή: ΑΠΕ